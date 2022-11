Die Weihnachtszeit ist auch eine Geschenke-Zeit. Aber nicht alle können es sich leisten, sich und ihre Liebsten an den Festtagen mit kleinen Aufmerksamkeiten zu erfreuen.

Damit niemand in der Weihnachtszeit auf ein Geschenk verzichten muss, riefen die Katholische und die Evangelische Kirche, sowie Caritas und Diakonie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Aktion „Freude schenken“ ins Leben.

Seither unterstützen jedes Jahr Tausende von Karlsruherinnen und Karlsruhern diese Aktion, indem sie Geschenktüten befüllen, die dann an Einsame und Bedürftige verteilt werden. „In diesen schwierigen Zeiten hat die Aktion noch mehr an Bedeutung gewonnen“, sagt Belinda Jovanovic, Geschäftsführerin des Modehauses Schöpf, in dessen Räumen die Aktion seit vielen Jahren gestartet wird.

Geschenktüten können in Karlsruher Geschäften abgegeben werden

„Es geht nicht nur darum, etwas Materielles zu schenken, sondern es geht auch um das persönliche Engagement der Schenker“, erklärt Wolfgang Stoll, Direktor des Diakonischen Werks Karlsruhe. „Jeder investiert Zeit und Kreativität und macht sich Gedanken darüber, was andere brauchen könnten.“

Seit dieser Woche sind die Geschenktüten in verschiedenen Geschäften, unter anderem im Modehaus Schöpf, im Modehaus Nagel, im Kashka oder in verschiedenen dm-Filialen erhältlich. Die gefüllten Tüten können bis zum 27. November in den genannten Geschäften, aber auch in evangelischen und katholischen Pfarrämtern abgegeben werden. Die meisten Tüten sind für Erwachsene gedacht und könnten zum Beispiel Kaffee, Tee, Gebäck, Hygieneartikel oder auch Kerzen enthalten.

Aktion „Freude schenken“: Rund 5.000 Tüten werden jährlich befüllt

Jedes Jahr werden fast 10.000 Tüten abgeholt, rund die Hälfte davon kommt gefüllt zurück. „Mit dieser Aktion stellen wir unsere Solidarität mit bedürftigen Menschen unter Beweis“, meint Susanne Rohfleisch, Vorstand des Caritasverbands Karlsruhe. Sie weist darauf hin, dass für jene, die am Existenzminimum leben, die aktuellen Krisen eine besondere Bedrohung darstellen.

Seit 20 Jahren sind auch die City Initiative und die Karlsruher Marketing und Event GmbH Partner der Aktion. Sowohl Marketing-Geschäftsführer Martin Wacker als auch Frank Theuer, Geschäftsführer der City Initiative, betonen, das Verbindende dieser Aktion.