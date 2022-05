Team sauberes Karlsruhe: Amt für Abfallwirtschaft wird ab 2023 Eigenbetrieb

Neuer Name, neue Organisationsstruktur: Anfang 2023 wird das städtische Amt für Abfallwirtschaft (AfA) in einen Eigenbetrieb der Stadt Karlsruhe übergeführt. Ab dann sollen die Reinigungstrupps unter dem Namen Team Sauberes Karlsruhe auftreten.

Der Name wird im offiziellen Schriftverkehr noch um die Firmierung „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“ ergänzt. Beschlossen werden sollen der neue Name sowie die Betriebssatzung am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats.

Dann werden den Mitgliedern des Gremiums auch drei Varianten des neuen Logos sowie mögliche Werbesprüche wie „Gemeinsam. Für die Stadt“ oder „Jeden Tag. Unverzichtbar“ vorgestellt.

Fest steht für die Verwaltung bereits die Leitung des Eigenbetriebs. Geleitet werden soll das „Team Sauberes Karlsruhe“ in einer Doppelspitze vom bisherigen AfA-Leiter Olaf Backhaus und seiner Stellvertreterin Doris Schönhaar.

Gründung verschoben

Die Entscheidung zur Gründung eines Eigenbetriebs fiel durch einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss bereits am 12. Dezember 2017. Weil wenige Wochen später der damalige Amtsleiter Rolf Janssen nach neun Monaten im Dienste der Stadt nach Kleve wechselte, konnte der ursprünglich geplante Startschuss im Januar 2020 allerdings nicht eingehalten werden.

Am 21. Juli 2020 stimmte der Gemeinderat dem neuen Starttermin am 1. Januar 2023 zu. Zuständig für den Eigenbetrieb bleibt wie bisher für das AfA das Dezernat 5 von Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne). Für die Sicherstellung des Betriebs erhält „Team Sauberes Karlsruhe“ jeweils 500.000 Euro an Eigenkapital und Rücklagen.

Zuständigkeiten bleiben bestehen

Von einem Eigenbetrieb erhofft sich die Stadtverwaltung vor allem schlankere Organisationsstrukturen sowie eine direktere Ansprache und eine bessere Sensibilisierung der Karlsruher für korrekte Mülltrennung und Sauberkeit im öffentlichen Raum.

Für die Beschäftigten und die Bürgerschaft ändert sich wenig. Team Sauberes Karlsruhe ist nach wie vor für Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Winterdienst und den Fuhrpark zuständig.