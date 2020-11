Eigentlich ist der Marktplatz nach sieben Jahren Bauwüste neu hergestellt. Jüngst wurde das komplette Natursteinpflaster um die Pyramide offiziell für die Bürger freigegeben. Doch am Marktplatz wird bald kräftig weitergebaut. Dem Zentrum der City stehen nach dem Einbau der U-Strab die nächsten Eingriffe bevor. Für diese ständige Veränderung in Karlsruhes guter Stube steht exemplarisch das Kaffeehaus Böckeler.

Zum einen steckt die Tortenaddresse in Toplage an der Nordwestecke des Platzes und damit direkt an der regionalen Einkaufsmeile Kaiserstraße mit ihrem Café-Restaurant total im Wechselspiel von Öffnen und Schließen in den Wellenausschlägen der Corona-Pandemie. Zuvor war der Betrieb auf der Marktplatzterrasse wegen der U-Strab-Baustelle stark beengt. Und vor dem aktuellen Teil-Lockdown konnten sich der Publikumsmagnet mit seinen Tischen in dieser Sommersaison auf dem fertigen Marktplatz ausbreiten wie ewig nicht.