Teile der Karlsruher E-Sport- und Gaming-Szene profitieren in der Corona-Pandemie – andere leiden unter der Krise

In der Lockdown-Zeit standen viele Menschen vor der Frage: Was fange ich mit meiner freien Zeit an? In der virtuellen Welt des Online-Gamings ist zwar kein Mindestabstand gefordert, dennoch haben Karlsruher E-Sportler mit Problemen zu kämpfen. Spieleentwickler und Streamer profitieren dagegen bislang von der Krise.

Gewinner und Verlierer in der virtuellen Welt

Die Corona-Krise und die damit verbundene Selbstisolation im Frühjahr hat auch Gewinner hervorgebracht. Der eine oder andere Klopapier- und Nudelhersteller dürfte, zumindest in Form eines kurzfristigen Umsatz-Hochs, profitiert haben. Große Versandhändler, die den Weg zum Supermarkt überflüssig machten, ebenso.

Und dann wollten die Leute ja auch noch unterhalten werden. Während Discos und Fitnessstudios geschlossen und die Kinoleinwände weiß blieben, bot die virtuelle Welt weiterhin vielerlei Möglichkeiten. Die Gaming-Szene dürfte deshalb also auch zu den Profiteuren des Lockdowns gehört haben. Oder?

E-Sport-Abteilung des KIT SC hat mit Problemen zu kämpfen

Steffen Schmidt, Experte für E-Sports am KIT und Leiter der E-Sport-Abteilung beim KIT SC, meint: Jein. Der professionelle E-Sport, bei dem Spieler bei organisierten Wettkämpfen in unterschiedlichen Videospielen gegeneinander antreten, hat laut Schmidt unter der Krise gelitten: „E-Sportler sind genauso betroffen wie Fußballer, auch sie mussten ihre Events in leeren Hallen austragen.“

Wir leben auch vom Geschehen abseits des Bildschirms. Steffen Schmidt Leiter der E-Sport-Abteilung beim KIT SC

Die E-Sport-Abteilung des KIT SC hat rund 130 Mitglieder, die regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen. „Das, was wir machen, könnte man als Breitensport bezeichnen“, sagt Schmidt. Der Hochschulgruppe und der Abteilung im Sportverein KIT SC sei es in den letzten Monaten schwergefallen, neue Mitglieder und Ehrenamtler zu finden. „Wir leben auch vom Geschehen abseits des Bildschirms, haben einen wöchentlichen Stammtisch und eine Fußballrunde, die lange nicht stattfinden konnten.“

Geselliger Charakter des Online-Gaming

Neben diesem „physical distancing“, mit dem Schmidt den Wegfall des körperlichen Kontakts zwischen den Mitgliedern der E-Sport-Community am KIT bezeichnet, habe er jedoch auch positive Effekte der Krise auf die Gaming- und E-Sport-Szene im Gesamten bemerkt: „Durch die soziale Isolation hat sich das große Potenzial der Szene offenbart. Viele Leute haben in dieser Zeit den sozialen Charakter des Gamings erkannt.“

Die E-Sport-Szene ist zwar kein Profiteur der Krise, aber es geht ihr verhältnismäßig gut. Sie war nicht so stark betroffen wie andere Bereiche. Steffen Schmidt, Experte für E-Sports am KIT und Leiter der E-Sport-Abteilung beim KIT SC

Egal, ob Spieler mittels Headset bei Online-Spielen miteinander verbunden sind oder sich auf Streaming-Diensten wie Twitch gegenseitig beim Daddeln zuschauen – viele Menschen haben laut Schmidt erkannt, dass Gaming eine ganz eigene Form der Unterhaltung sei. „Die E-Sport-Szene ist zwar kein Profiteur der Krise, aber es geht ihr verhältnismäßig gut. Sie war nicht so stark betroffen wie andere Bereiche“, so Schmidt.

Twitch-Kommentator „Chefstrobel“ spürt steigende Zuschauerzahlen

Video-on-Demand-Anbieter wie Netflix stehen schon seit längerem in Konkurrenz zum herkömmlichen Fernsehprogramm. Als weiterer Anbieter von Bewegtbildern haben Live-Streaming-Plattformen wie Twitch in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit zugelegt.

Gamer spielen nicht nur selbst Videospiele, sondern zeigen ihre Künste am Controller und der Tastatur einer breiten Masse. Streamer können über ein Headset ihr eigenes Spiel kommentieren. Sie teilen jedoch nicht nur Tricks für die virtuelle Welt, sondern geben ihren Fans oft auch private Einblicke. Zuschauer können über eine Chatfunktion mit Textbotschaften darauf reagieren.

Der Karlsruher Domenic Strobel ist auf Twitch sehr aktiv. „2016 habe ich bei einem Turnier in Paris mitgemacht. Viele Leute dort haben mir gesagt, dass ich Potenzial hätte und mich gefragt, warum ich nicht streame“, so Strobel.

Mehr Menschen haben sich bei den Übertragungen zugeschaltet. Domenic Strobel, Streamer und Gaming-Kommentator

Heute spielt der 25-Jährige nicht nur selbst, sondern hat sich als Kommentator auf der Streaming-Plattform unter dem Pseudonym „Chefstrobel“ einen Namen gemacht. Bei verschiedenen Events ergänzt er für Zuschauer das Geschehen auf den Leinwänden, insbesondere beim Shooting-Spiel Fortnite.

Auch wenn für ihn größere Veranstaltungen wie die Kölner Computer- und Videospiel-Messe Gamescom, die in diesem Jahr nur digital stattfand, weggebrochen sind, hat er von den Zeiten des Social Distancing profitiert. „Mehr Menschen haben sich bei den Übertragungen zugeschaltet und darunter kommentiert. Viele haben sich mit Plattformen wie Twitch beschäftigt und bemerkt, dass Streaming das neue, bessere Fernsehen ist“, sagt Strobel.

Externer Inhalt von Instagram

Mehr als 300.000 Leute folgen ihm auf Twitch. Während seiner Livestreams können ihn Zuschauer einerseits mit freiwilligen Spenden unterstützen, durch ein kostenpflichtiges Abonnement (5 Euro/Monat) erhalten sie andererseits Zugang zu exklusiven Inhalten, wie etwa speziell gestalteten Emojis. Für Strobel, der gerade sein Bachelorstudium mit den Schwerpunkten Wirtschaft- und Werbepsychologie beendet hat, bleibt durch Streaming so viel hängen, dass er sich derzeit in Vollzeit auf Aktivitäten auf Twitch und auch Youtube konzentrieren möchte und überlegt, mit dem Master noch eine Weile zu warten.

Karlsruher Spieleladen berichtet von erhöhter Nachfrage

Auch Nate Saleh, der in einem Gaming-Laden im Ettlinger Tor arbeitet, berichtet von positiven Effekten des Social Distancing auf die Verkaufszahlen: „Es kommt auf das Genre an, aber vor allem Spiele für Jüngere haben sich sehr gut verkauft. Oft kamen Eltern zu uns, die ihre Kinder zu Hause beschäftigen mussten.“

Vor allem das Simulationsspiel „Animal Crossing“ des japanischen Unternehmens Nintendo, das vor allem von jüngeren Spielern auf der Konsole Switch gespielt wird, lief laut Saleh sehr gut. „Switch ist generell durch die Decke gegangen und hat durch die Corona-Zeit noch einen zusätzlichen Schub bekommen. Die Konsole war zeitweise europaweit ausverkauft“, berichtet Saleh.

Wir sehen eher positive Effekte. Tomas Burck, Personalwesen und Kundenbetreuung bei Gameforge

Auch der Karlsruher Spiele-Entwickler und -Vertrieb Gameforge geht bislang gestärkt aus der Corona-Zeit hervor. „Wir sehen eher positive Effekte. Viele Menschen hatten mehr Zeit, und andere Freizeitangebot sind ausgefallen, also wurde im Zweifel mehr und intensiver gespielt“, sagt Tomas Burck, der bei Gameforge unter anderem für das Personalwesen und die Kundenbetreuung zuständig ist. Zudem hat es laut Burck einen Trend hin zu „Community-getriebenen Entertainment-Angeboten“ gegeben, zu denen Onlinespiele gehören.

Der Ausfall von großen Events wie der Gamescom habe das Karlsruher Unternehmen, das seit einem halben Jahr nahezu vollständig auf Homeoffice umgestiegen ist, dagegen getroffen. „Zum einen haben wir Möglichkeiten verloren, zu werben, zu netzwerken und zu handeln. Zum anderen hat es auch viele Messebauer und Agenturen hart getroffen, mit denen wir seit Jahren arbeiten“, sagt Burck.

Seine Aussage zeigt auch: Selbst im Geschäft rund um die virtuelle Welt gab es nicht nur Gewinner.