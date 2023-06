Steigende Waldbrandgefahr

Tollhaus-Stück thematisiert den dramatischen Zustand des Waldes – auch in Karlsruhe

Das Stück von „Acting for Climate“ wirft ein Schlaglicht auf die Situation des Waldes. In Karlsruhe lässt die Stadt Kitagruppen aus Sicherheitsgründen schon jetzt nicht mehr in den Wald.