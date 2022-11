Großer Andrang herrscht in diesen Tagen an der Turmbergbahn in Durlach. Bei schönem Herbstwetter zieht es die Menschen in Scharen auf Karlsruhes Hausberg, am Freitag findet dort zudem ein Martinsumzug mit Pferd, Feuer und Dambedei für die Kinder statt.

Möglich ist das nur, weil die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) die eigentlich Ende Oktober auslaufende Betriebserlaubnis der historischen Bergbahn um ein halbes Jahr verlängern ließen. Seither drängt sich die Frage auf, ob das auch künftig gemacht werden kann und ob der geplante Neubau überhaupt noch vorangetrieben wird.

Unser Redaktionsmitglied Ekart Kinkel hat einige wichtige Fakten zum aktuellen Sachstand der Turmbergbahn zusammengestellt. Basis für die Recherche ist die Stellungnahme der Verkehrsbetriebe Karlsruhe auf eine FDP-Anfrage an den Durlacher Ortschaftsrat.

Wie lange wurde die Betriebserlaubnis verlängert?

Um sechs Monate, also bis zum 31. April 2023.

Was musste dafür gemacht werden?

Am 12. Oktober wurde die Bergbahn vom Tüv und der Aufsichtsbehörde am Regierungspräsidium Freiburg inspiziert. Nach der Beseitigung der dabei festgestellten technischen Mängel hat das zuständige Regierungspräsidium Freiburg die Betriebserlaubnis verlängert. Die Kosten für die Sonderinspektion sowie die Beseitigung der Mängel beziffern die Verkehrsbetriebe auf 18.000 Euro.

Kann die Betriebserlaubnis noch einmal verlängert werden?

Prinzipiell ja. Dafür muss vor Ablauf der verlängerten Betriebserlaubnis eine erneute Sonderinspektion in die Wege geleitet werden. Geben Tüv und Aufsichtsbehörde grünes Licht, kann die Erlaubnis noch einmal um sechs Monate verlängert werden. Werden gravierende Schäden entdeckt, wird der Betrieb endgültig eingestellt.

Wie lange kann dieses Spiel wiederholt werden?

Bis zum 31. Dezember 2024. Dieses Datum für einen grundsätzlich möglichen Weiterbetrieb wurde den Verkehrsbetrieben nach eigenen Angaben in Aussicht gestellt, nachdem das Planfeststellungsverfahren für die Erneuerung der Turmbergbahn eingeleitet wurde.

Wollen die Verkehrsbetriebe die Turmbergbahn überhaupt noch erneuern?

Auf jeden Fall. Die Planfeststellungsunterlagen wurden dem Regierungspräsidium Karlsruhe im Juli zur Prüfung vorgelegt. Seit September liegen den VBK die Prüfergebnisse vor, derzeit werden sie nach eigenen Angaben überarbeitet.

Gab es beim Planfeststellungsverfahren Verzögerungen?

Nein, sagen die Verkehrsbetriebe.

Warum bringt die FDP das Thema Turmbergbahn noch einmal in den Ortschaftsrat?

Um endlich Klarheit zu schaffen, begründen die FDP-Ortschaftsräte Stefan Noe und Günther Malisius ihre Anfrage. Seit 2017 wurde das Projekt mehrfach in Gremien vorgestellt und nach Einschätzung der Liberalen in der Öffentlichkeit teilweise heftig bekämpft.

Wer ist sonst noch für den Neubau der Turmbergbahn?

Der Durlacher Ortschaftsrat und der Karlsruher Gemeinderat stimmten für einen Neubau. Außerdem macht sich der Interessenverband Pro Bahn seit Beginn der Planungen für eine barrierefreie Turmbergbahn mit einer besseren Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr durch die Verlängerung der Gleise bis an die B3 stark.

Und wer ist gegen das Projekt?

Der Verein Zukunft Turmbergbahn macht seit einer öffentlichen Präsentation der geplanten Neubautrasse gegen das Projekt mobil. Kritikpunkte sind die Kosten von mindestens 21 Millionen Euro, die zum Großteil gefördert werden, sowie die Dimensionen des Neubauprojekts. Außerdem stößt Anwohnern die Zerschneidung ihres Wohngebiets durch die neuen Gleise und einen beidseitigen Zaun sauer auf. Eine Online-Petition gegen den Neubau fand über 6.200 Unterstützer.

Was ist eigentlich aus dem Modell geworden, mit dem die Verkehrsbetriebe für den Neubau sensibilisieren wollten?