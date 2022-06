Verschmutztes Wasser

Überdüngte Natur: In der Pfinz schwappt immer noch viel Chemie

Quecksilber, Perfluorverbindungen, Nitrit und Phosphat: In der Pfinz fließt manches quer durch Karlsruhe weiter in den Rhein. Warum ist das so, und wo kommen die größten Brocken her?