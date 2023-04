BaWü-Check

Unzufriedene ÖPNV-Nutzer, genervte Autofahrer: Bürger in Baden-Württemberg bewerten die Verkehrssituation kritisch

Wie zufrieden oder unzufrieden sind die Menschen im Südwesten? Um das herauszufinden, haben die Tageszeitungen in Baden-Württemberg eine gemeinsame Umfrage in Auftrag gegeben. In der neuen Folge geht es um den Verkehr.