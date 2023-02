Lust etwas zu unternehmen? In der Region ist am zweiten Februar-Wochenende einiges geboten. Welche Veranstaltungen einen Besuch wert sind. Eine Auswahl.

Die Fastnacht prägt derzeit das Veranstaltungsangebot in der Region. Doch keine Sorge: Wen es dieses Wochenende nicht auf eine Prunksitzung oder einen Faschingsball zieht, der findet sicherlich eine Alternative.

Die Region lädt zu Kabarett-Abenden, Konzerten und Schauspiel. Zudem gibt es in den Museen besuchenswerte Ausstellungen.

Wir stellen eine Auswahl an Veranstaltungen vor.

Kabarett und Travestie im Karlsruher Sandkorn

Der Weltuntergang naht – jedenfalls dann, wenn man dem Ensemble des Sandkorns Glauben schenkt. Das Karlsruher Theater zeigt am Sonntag, 12. Februar, „Die letzte Show der Welt“. Doch trotz aller pessimistischer Vorhersagen: Es darf kräftig gelacht werden.

Der kabarettistische Blick in den Abgrund kommt als klassisches Samstagabend-Programm eines TV-Senders daher. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Im Spielplan des Sandkorns, Kaiserallee 11, steht dieses Wochenende zudem ein „Travestie-Winterspektakel“. Doch wer Vikky Winchester, die Regenbogenhummel, am Samstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr erleben will, muss sich sputen. Es gibt nur noch wenige Karten für das Gastspiel.

Weitere Infos zu den beiden Vorstellungen und Tickets unter Telefon (0721) 83152970 und das-sandkorn.de.

Pianistin Vinnitskaya spielt im Konzerthaus Karlsruhe

Ihre Konzerte werden hoch gelobt: Anna Vinnitskaya zählt zu den Pianistinnen, die ihr Publikum schwärmen lassen. Am Samstag, 11. Februar, tritt sie gemeinsam mit der Deutschen Radio Philharmonie in Karlsruhe auf. Die Hamburger Hochschulprofessorin und das Orchester bringen „Große Emotionen“ – so der Titel des Konzerts – ins Konzerthaus, Festplatz 9. Sie spielen Rachmaninows 2. Klavierkonzert und Tschaikowskis 5. Sinfonie.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Infos und Tickets online unter www.karlsruhe-klassik.de und Telefon (0721) 3848686.

Goldmund Quartett gastiert im Schloss Bruchsal

Der Name Stradivari klingt bis heute nach. Die Geigen, die der Italiener vor rund 300 Jahren baute, sind noch immer die wertvollsten Saiteninstrumente der Welt. Daher ist es etwas besonderes, wenn sie bei einem Konzert erklingen. Wie zum Beispiel am Freitag, 10. Februar: Das Goldmund Quartett spielt bei seinem Auftritt im Bruchsaler Schloss auf Instrumenten aus der Stradivari-Werkstatt.

Die Nippon Music Foundation stellte die teuren Stücke Florian Schötz, Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael Paratore zur Verfügung. Die vier Musiker tragen Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Alfred Schnittke vor.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.bruchsaler-schlosskonzerte.de und Telefon (07251) 88055.

Helene Bockhorst plaudert in Gaggenau

Den „Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull“ haben vermutlich schon viele gelauscht. Doch was hat es mit den „Bekenntnissen der Hochstaplerin Helene Bockhorst“ auf sich? Wer das wissen will, erhält am Freitag, 10. Februar, in Gaggenau eine Antwort darauf. Comedienne Bockhorst gibt auf der klag-Bühne, Luisenstraße 17, Einblick in ihr Leben. Ab 20 Uhr verrät sie, warum sie eigentlich nichts drauf hat.

Die Kabarettistin stammt aus Hamburg. 2018 trat sie erstmals mit einer eigenen Show auf. Vergangenes Jahr erhielt Bockhorst den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

Weitere Infos sowie Tickets für ihr Gastspiel in Gaggenau sind unter www.rantastic.com und Telefon (07221) 398011 erhältlich.

Theater Pforzheim führt „Antigone“ auf

Sophokles schrieb die Tragödie „Antigone“ vor knapp 2.500 Jahren. Ein alter Stoff also, der uns heute nicht mehr betrifft? Keineswegs, meint der Dramaturg John von Düffel. Das Theater Pforzheim zeigt derzeit seine Inszenierung der griechischen Mythologie.

Dieses Wochenende steht das Stück um Recht und Ungerechtigkeit, Befehl und Ungehorsam zweimal im Spielplan des Hauses am Waisenhausplatz 5: am Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. Februar, um 19 Uhr.

Weitere Infos und Tickets unter Telefon (07231) 392440 und www.theater-pforzheim.de.

Museum der Pfalz stellt die Habsburger vor

Die Habsburger sind untrennbar mit Österreich verbunden. Doch ohne König Rudolf I., der 1291 in Speyer starb und dort im Kaiserdom beigesetzt wurde, hätte es die Herrscherdynastie nicht gegeben. Er legte den Grundstein für den Aufstieg vom Grafen- zum Kaiserhaus, so heißt es aus dem Historischen Museum der Pfalz.

Das Haus am Domplatz 4 in Speyer widmet Rudolf I. und seinen Nachkommen derzeit eine Sonderausstellung. Sie erzählt die Geschichte der Habsburger im Mittelalter.

Wer das Museum dieses Wochenende besucht: Am Sonntag startet um 14 Uhr eine Führung durch die Schau. Sie ist diesen Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr unter Telefon (06232) 13250 und museum.speyer.de.

Technoseum Mannheim schaltet die Medien ein

„Auf Empfang“ heißt es momentan im Technoseum in Mannheim. Das Landesmuseum für Technik und Arbeit, Museumsstraße 1, rückt die Geschichte von Radio und Fernsehen in den Mittelpunkt. Zu den Themen gehören die Anfänge der Funktechnik genauso wie die Fake News des 21. Jahrhunderts.

Diesen Sonntag findet parallel zu der Ausstellung ein Aktionstag statt, der Einblick in die Medienwelt und ihre Jobmöglichkeiten geben soll. Der Eintritt ist frei. Das Technoseum öffnet täglich von 9 bis 17 Uhr. Mehr unter www.technoseum.de.