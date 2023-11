Hier kann man am Wochenende tanzen, zuhören und lernen

Die Ohren spitzen können Unterhaltungslustige am Wochenende in Karlsruhe, Baden-Baden, Ettlingen und Pforzheim. Die Veranstaltungskalender bieten eine bunte Mischung aus Hörspiel, Musik- und Tanzerlebnissen.

Eine geballte Ladung Live-Hörspiele, einen Ausflug in die Psychologie des Bösen und jede Menge Musik in Karlsruhe, Baden-Baden und der Region hat das kommende Wochenende zu bieten. Eine Auswahl der Veranstaltungen:

Hörspiel und Klangkunst im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe

Die ARD-Hörspieltage, das größte deutschsprachige Publikumsfestival für Hörspiel und Klangkunst, finden vom 9. bis 12. November im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe statt.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr unter anderem drei Live-Hörspiele, Binge Listening durch die Nacht (Donnerstag, 9. November, ab 21.30 Uhr), eine Jurydiskussion zum Deutschen Hörspielpreis der ARD (Freitag, 10. November, um 13.30 Uhr), die Nacht der Gewinner und Gewinnerinnen mit der Band Botticelli Baby (Samstag, 11. November, ab 20 Uhr) und am Kinderhörspieltag (Sonntag, 12. November, ab 11 Uhr) macht die Oma das Internet kaputt.

Weitere Informationen unter swr.de/swr2/hoerspiel. Tickets und Einlasskarten für einzelne Veranstaltungen gibt es ebenfalls über die Website beziehungsweise an der ARD-Infotheke im ZKM-Foyer.

Premiere von „Walkaway“ am Jungen Staatstheater Karlsruhe

In eine vielleicht gar nicht so ferne Zukunft nimmt das Junge Staatstheater Zuschauer ab 14 Jahren mit dem Live-Hörspiel „Walkaway“ mit: Das Leben hat sich auf einige wenige Megastädte konzentriert, während der Rest der Welt nahezu unbewohnbar geworden ist.

Die Gesellschaft wird von einer Handvoll Ultrareicher, den Zottas, regiert und digital überwacht. Doch es gibt immer mehr Aussteiger*innen, die Walkaways. In der Tradition der Foley Artists, deutsch: Geräuschemacher, gestalten Karlsruher aus unterschiedlichen Generationen die Geschichte nach dem Roman von Cory Doctorow für die Bühne.

Mit zahlreichen Alltagsobjekten und Requisiten sowie packenden Texten entführen sie in ein akustisches und lebendiges Abenteuer. Premiere ist am Freitag, 10. November, um 19 Uhr im Insel-Theater, Karlstraße 49b.

Weitere Termine: Sonntag, 12. November, um 18 Uhr und Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr. Tickets im Internet unter staatstheatertickets.karlsruhe.de.

Vortrag über kriminelle Psychopathen in Baden-Baden-Haueneberstein

Ist Hannibal Lecter tatsächlich der Prototyp eines Psychopathen? Haben alle Psychopathen das Bedürfnis, andere Menschen zu töten? Wie stellt die Kriminalpsychologie fest, ob ein Mensch psychopathisch ist? Wie entsteht eine psychopathische Persönlichkeit?

Wie viel vom „Bösen“ steckt auch in „normalen“ Menschen? Lydia Benecke beleuchtet die Gefühls- und Gedankenwelten psychopathischer Menschen – sowohl jener, die mit erschreckenden Verbrechen Schlagzeilen machten, als auch jener, die ohne kriminelle Handlungen durchs Leben kommen und mitten unter uns sind.

Eine spannende Reise in die Welt der Kriminalpsychologie. Am Freitag, 10. November, um 20.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Rantastic, Aschmattstraße 2, Baden-Baden-Haueneberstein. Tickets gibt es im Internet unter www.rantastic.com.

Ettlinger Folknacht mit Musik aus Frankreich, Italien und Irland

Die Ettlinger Folknacht wartet in diesem Jahr am Samstag, 11. November, ab 19 Uhr in der Stadthalle mit Musik aus Frankreich, Irland und Italien auf. Aus dem traditionellen musikalischen Erbe des Poitou (Westfrankreich) schöpft das Trio Ciac Boum mit seiner energiegeladenen und einfallsreichen Musik.

Irish Music bringen die drei renommierten Musikerpersönlichkeiten Siobhán Kennedy (IRL), Nick Wiseman-Ellis (GB)und Jens Kommnick (D) unter dem Namen Iontach nach Ettlingen. Domo Emigrantes widmen sich den Musik-Traditionen Süditaliens und des Mittelmeerraums.

Ergänzend werden im Bürgerkeller Tanzkurse für Anfänger (Freitag, 10. November, 19 Uhr) und Fortgeschrittene (Samstag, 11. NOvember, 14 Uhr) angeboten. Infos und Tickets für alle Veranstaltungen gibt es unter www.ettlingen.de.

Deutsche Radiophilharmonie spielt im Konzerthaus Karlsruhe

Deutsche Radiophilharmonie im Konzerthaus Karlsruhe Berlioz, Saint-Saëns und Tschaikowsky stehen auf dem Programm des Karlsruher Meisterkonzerts mit der Deutschen Radiophilharmonie im Konzerthaus Karlsruhe am Samstag, 11. November, um 19.30 Uhr.

Für eine Klangreise kehrt Dirigent Michael Schønwandt an diesem Abend zur Deutschen Radiophilharmonie zurück. Und auch Benjamin Beilman (Violine) wird die ganze Klangmagie des Saint-Saëns-Konzerts auf seiner Stradivari zu entfalten wissen. Tickets für das Konzert gibt es unter Telefon (0721) 3 84 86 86.

Albie Donnelly’s Supercharge im Blues Club Baden-Baden

Rhythm‘n‘Blues, Swing & Good-Time-Rock‘n’Roll bringen Albie Donnelly’s Supercharge in den Blues Club Baden-Baden. Mit vollem Bläsereinsatz garantiert die immer auf Volldampf getrimmte Truppe à la Blues Brothers einen unterhaltsamen, tanzbaren Rhythm‘n’ Blues-Abend.

Am Samstag, 11. November, um 20.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Blues Club Baden-Baden, Löwensaal, Hauptstraße 89, Baden-Baden-Lichtental. Tickets gibt es an der Abendkasse, unter Telefon (0177) 7 73 16 02 oder per E-Mail an info@blues-club-baden-baden.de.

Südwestdeutsches Kammerorchester spielt Tango in Pforzheim

Eine Tango-Serenade bietet das Südwestdeutsche Kammerorchester unter Leitung von Chefdirigentin Nodoka Okisawa am Sonntag, 12. November, um 19 Uhr im im Großen Saal des CongressCentrum Pforzheim, Am Waisenhausplatz 5.

Der Tschaikowsky-Schüler Anton Arensky stellt sich mit seiner Streicherserenade in die Nachfolge deutscher und französischer Romantiker.

Sehr körperlich wird es, wenn der Grieche Theodore Kerkezos Tänze des großen argentinischen Tangokönigs Astor Piazzolla zu einer Suite für Saxophon, Klavier und Streicher arrangiert.

Im zweiten Konzertteil kommt dann Tschaikowsky selbst zur Aufführung mit seiner großen Streicherserenade. Tickets gibt es online unter swdko-pforzheim.reservix.de.

Funk-Folk-Rock’n’Roll in Scruffy’s Irish Pub in Karlsruhe

Livemusik bei freiem Eintritt gibt es in Scruffy’s Irish Pub, Karlstraße 4 in Karlsruhe am Samstag, 11. November und Sonntag, 12. November, jeweils ab 20 Uhr. Eugene Ripper begann seine musikalische Laufbahn als Gründungsgitarrist bei den kanadischen Surf-Punkabilly-Rockern Stark Naked & The Fleshtones, war danach solo unterwegs und ließ Genre-Grenzen hinter sich.

Von akustischen Punk-Folk-Nummern, Rock’n’Roll, Klangatmosphären, düsteren Balladen mit lyrischem Tiefgang bis hin zu beatgetriebenen Spoken-Word-Stücken packt Eugene Ripper alles zusammen.