Die Sicherheitsmaßnahmen am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind hoch. Die eingehende Post für das Gericht wird kontrolliert, am Mittwochmorgen fiel ein Brief mit einer unbekannten Substanz auf.

Feuerwehreinsatz am Bundesverfassungsgericht: Nachdem in der Poststelle des Gerichts am Karlsruher Schloss ein verdächtiger Brief mit einer unbekannten Substanz aufgefunden war, rückte kurz vor 11 Uhr am Mittwochmorgen ein Einsatzzug der Karlsruher Feuerwehr an und sicherte den Brief samt Inhalt.

Auch die Bundespolizei verstärkte ihren Einsatz am Gericht. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei hat ein eingesetzter Sprengstoffspürhund der Polizei aber keine Hinweise auf Sprengstoff gegeben.

Dennoch wurde ein Bombenentschärfungskommando der Polizei aus Böblingen verständigt, sagte sie gegenüber den BNN. Die Polizisten sind momentan auf der Anfahrt.

Laut Polizei wird das Kommando den Brief mitnehmen und untersuchen. Das Bundesverfassungsgericht ist auch nicht geräumt, der Betrieb läuft weiter. An wen der Brief genau gerichtet war, gab es keine Auskunft.

Bereits vor zwei Jahren gab es einen ähnlichen Einsatz im Gericht. Damals war ein verdächtiges Paket aufgefallen. Allerdings stellte sich der Inhalt damals als harmlos heraus.