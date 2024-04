75 Jahre Grundgesetz: Wo und wann in Karlsruhe gefeiert wird

Das Grundgesetz wird 75. Gefeiert wird nicht nur in Berlin, sondern auch in Karlsruhe. Rund um das Thema gibt es eine Reihe von Veranstaltungen. Ein Überblick.

Am 23. Mai wird das deutsche Grundgesetz 75 Jahre alt. Das wird mit einem großen Demokratiefest der Bundesregierung in Berlin gefeiert. Doch auch in Karlsruhe, immerhin „Residenz des Rechts“ als Sitz der beiden höchsten Gerichte, gibt es zu diesem Thema eine Reihe von Veranstaltungen. Eine Übersicht.

Karlsruher Schlosslichtspiele im Zeichen des Grundgesetzes

Die Schlosslichtspiele stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Everybody counts“ – also jeder und jede zählt. Bei der zehnten Auflage der Aktion rund um das Karlsruher Schloss soll es in diesem Jahr um die Themenbereiche Recht und Demokratie gehen. Die Künstler befassen sich in ihren Arbeiten mit einzelnen Aspekten unter dem Überbegriff Recht.

„Dass wir in der Lage sind, gleichberechtigt beizutragen und teilzuhaben, mit uneingeschränkten Rechten und angstfreien Herzen, ist das Fundament der Demokratie. Dies ist ein Ort, an dem jeder zählt“, so ZKM-Chef Alistair Hudson in einer Ankündigung der Schlosslichtspiele. Die Schlosslichtspiele starten in diesem Jahr am 15. August und gehen bis 15. September. Der Eintritt ist frei.

Bevor die Schlosslichtspiele starten, gibt es eine musikalische Ouvertüre. Herbert Grönemeyer spielt am 9. und 10. August auf dem Schlossplatz, geplant sind Projektion auf die 170 Meter breite Schlossfassade und eine eigens für den Karlsruher Abend zusammengestellte Setlist.

Bundesjustizminister bei den Karlsruher Verfassungsgesprächen

Am 22. Mai, dem Vorabend des Festtages, lädt die Stadt zum Verfassungsgespräch ein. Die Veranstaltung unter Schirmherrschaft von Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, findet im Sitzungssaal des Verfassungsgerichtes statt. Los geht es um 17 Uhr, das Thema in diesem Jahr wird „Herausforderung Wohnen“ sein.

Mit dabei sind unter anderem Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und die ehemalige Justizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD). Phoenix überträgt die Veranstaltung online in einem Livestream. Außerdem wird im analogen Fernsehprogramm am Sonntag, 26. Mai, ab 13 Uhr eine Zusammenfassung gezeigt.

Eine Diskussion für Jugendliche bieten die „jungen Verfassungsgespräche“. Die Aktion wird von der Karlsruher Marketing und Event GmbH, dem Stadtjugendausschuss und der Stiftung Forum Recht organisiert.

Am 10. August diskutieren Jugendliche mit Expertinnen und Experten auf dem Marktplatz. Zentrales Thema sind Zukunftsfragen rund um Grundrechte und Verfassung.

Ein Karlsruher Fest für alle

Am 22. Juni findet das Festival „Mondo“ auf dem Marktplatz statt. Das Fest trägt den Beinamen „ein Fest für alle“. Der Blick soll dabei jedoch nicht nur auf Deutschland, sondern auf die ganze Welt gerichtet werden. „Mondo“ ist als interkulturelles Fest konzipiert.

Besucherinnen und Besucher sollen „die Vielfalt und Buntheit Karlsruhes mit allen Sinnen“ erleben können, wie es in einer Ankündigung der Karlsruher Marketing und Event GmbH heißt. Das Fest gibt es seit vielen Jahren, früher war es als Fest der Völkerverständigung bekannt, ehe der Name in „Mondo“ geändert wurde.

Das macht das Stiftung Forum Recht

Auch die Stiftung Forum Recht hat diverse Aktionen geplant. Die Stiftung Forum Recht beteiligt sich nicht nur an den jungen Verfassungsgesprächen, sondern hat auch eigene Aktionen geplant. So wird gemeinsam mit dem Podcast-Radiosender detektor.fm eine Podcast-Reihe mit dem Titel „In guter Verfassung? Das Grundgesetz für morgen“ produziert. Dabei geht es um die Frage, wie fit das Grundgesetz für die kommenden 75 Jahre ist.

In der zehnteiligen Reihe kommen diverse Gäste zu Wort, Journalisten, Verfassungsrechtler oder wissenschaftliche Mitarbeiter. Das Angebot startet mit einem Live-Event in Leipzig Ende April. Anschließend werden alle zwei Wochen, immer mittwochs, zwei neue Folgen auf allen gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht.

„Robustes Provisorium? 75 Jahre Grundgesetz“ heißt die Diskussionsveranstaltung, die die Stiftung in Kooperation mit der Badischen Landesbibliothek (BLB) im BLB-Vortragssaal organisiert. Diese findet am 21. Mai ab 19 Uhr statt.

Auch hier wird über die Herausforderung des Grundgesetzes diskutiert. Auf der Bühne diskutieren unter anderem ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam sowie Gabriele Abels, Richterin am Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg.

Karlsruher Gerichte machen keine eigenen Aktionen

Das Bundesverfassungsgericht sowie der Bundesgerichtshof planen in diesem Jahr keine eigenen Veranstaltungen zu „75 Jahre Grundgesetz“. Die Gerichte werden sich jedoch im Mai an den Feierlichkeiten in Berlin beteiligen, gemeinsam mit weiteren Verfassungsorganen.

Überdies wird es mit Ausstellung, Info-Ständen und Co im Sommer zahlreiche kleinere Aktionen im gesamten Stadtgebiet geben. Zahlreiche Formate sollen Demokratie und Recht beleuchten. „Kultur braucht Demokratie, Freiheit braucht Grundrechte“, so Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). „Nie war das in den letzten Jahrzehnten vielleicht so aktuell wie heute.“

Plätze, an denen Recht gesprochen wird und die auf das Grundgesetz hinweisen, besichtigt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Karlsruhe. Die Aktion findet am 23. Mai statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Tourismus-Büro am Karlsruher Marktplatz.