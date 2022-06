Aufgeteilt in Team rot und blau jagen die gut 20 Kinder auf dem Gelände des TSV Bulach den Bällen hinterher. Sie nehmen teil an einem Ferienworkshop, der noch vor einem Jahr in dieser Form undenkbar war. Sport erlaubte das Land den Kindern damals maximal in Fünfergruppen.

Bei dieser Corona-Regel lohnt sich kein Angebot, schlussfolgerten landauf, landab die Verantwortlichen. Doch, das lohnt sich, entschied in Karlsruhe Sportbürgermeister Martin Lenz (SPD): Er setzte darauf, einfach viele solcher Kleingruppen zu starten. „100 mal 5“ gab er als Motto aus – das weit über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung und Nachahmer fand.

Und die Sache sollte keine Eintagsfliege bleiben. In diesen Pfingstferien lädt der TSV Bulach wieder zum Sport, nun ohne Fünfer-Obergrenze, versteht sich. Der Verein kooperiert mit der Initiative „Gemeinsam Aktiv“ und macht Familien so ein ungewöhnliches Angebot: Willkommen sind auch Kinder, die nicht im Verein Mitglied sind. Und bezahlen müssen die Eltern nichts.

Die Auswahl ist groß: Neun verschiedene Workshops werden angeboten

„Wir werden unterstützt von der Aufwind-Stiftung der PSD Bank“, erläutert Bettina Lenz vom Netzwerk „Gemeinsam Aktiv“. Seit 2003 arbeitet der Zusammenschluss von Vereinen, Lehrern, Erziehern, Kinderärzten und Sportlern daran, Wissen über Bewegung zu vermitteln und Spaß am aktiven Miteinander zu fördern.

Nun hat Koordinatorin Lenz neun verschiedene Workshops zusammengestellt, aus denen sich die Kinder ihr Ferienprogramm zusammenbasteln können. Das Programm reicht von Hip-Hop über Ballspiele bis zum Geschicklichkeitsspiel und wird teilweise mehrfach wiederholt. „Angesprochen haben wir Grundschüler“, erläutert die Organisatorin. 84 Kinder folgten der Einladung, einige kommen fast jeden Tag, anderen nur ein-, zweimal. Auch zwei im Frauenhaus lebende Mütter bringen ihre Kinder zum Sport.

Es gibt keinen Konkurrenzkampf der Vereine. Wir werben bei dem Programm auch nicht aktiv um Mitglieder. Axel Wrtal, Vorsitzender des TSV Bulach

Ein paar Kinder sind Mitglieder beim TSV Bulach. Andere erzählen: „Ich gehe sonst reiten.“ Oder: „Ich mache Judo beim Budo Club.“ Axel Wrtal, der Vorsitzende des TSV Bulach, versichert: „Es gibt keinen Konkurrenzkampf der Vereine. Wir werben bei dem Programm auch nicht aktiv um Mitglieder.“ Zwar freue er sich, wenn einige Kinder neu eintreten.

„Am Ende stellen wir aber unsere Ressourcen wie den Platz zur Verfügung, um Kinder in Bewegung zu bringen.“ Der Verein selbst bietet unter anderem Spiele mit Hand und Ball und Handball für den Nachwuchs an.

Weiteres Angebot im Sommer

Ein Mädchen tanzt beim SSC, ein anderes erzählt von der Tennis-Freizeit in den Sommerferien, die ihre Eltern für sie beim PSK gebucht haben. Dann steht auch beim TSV Bulach wie schon 2021 ein Sommercamp an, auch das in Kooperation mit „Gemeinsam Aktiv“. „Das richtet sich wieder an Grundschüler“, erläutert Bettina Lenz.

Anders als jetzt in den Pfingstferien, werden die Kinder dann nicht nur stundenweise in Workshops, sondern von 10 bis 17 Uhr betreut. „Das ist eine richtige Ferienfreizeit“, so Bettina Lenz. Das Programm findet vom 31. August bis 2. September statt und kostet 40 Euro pro Teilnehmer.