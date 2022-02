Vogelgrippe im Zoo Karlsruhe: rund 90 Tiere sind infiziert

Der Zoo habe bereits in der vergangenen Woche epidemiologische Einheiten seiner Vögel gebildet, schreibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Von diesen 25 streng voneinander getrennten Gruppen seien aktuell zwei von Vogelgrippe betroffen, im Rest gebe es bislang keine positiven Befunde. Bei den bestätigten Fällen handele es sich um die Pelikangruppe, Enten und Gänse.

Gestorben sind 27 Tiere: 14 Pelikane, neun Hawaiigänse, eine Schwanengans, eine Nonnengans, eine Kaisergans sowie eine Hühnergans.

„Es ist für mich als Vogelliebhaber das Schlimmste, was passieren kann. Und für den Zoo ist es eine Katastrophe. Solch ein großer Vogelgrippe-Ausbruch ist mir aus keinem anderen Zoo bekannt. Es geht mir unheimlich nahe“, sagt Zoodirektor Dr. Matthias Reinschmidt. „Ich bin aber ein grundsätzlich positiver Mensch und sehr froh, dass das Infektionsgeschehen aktuell nur zwei Einheiten betrifft. Und selbst dann, wenn es in einem weiteren Bereich einen neuen Fall geben sollte, müsste der Ausbruch mit unseren hohen Sicherheitsvorkehrungen auf die jeweilige Gruppe beschränkt bleiben“, so Reinschmidt weiter.

Viele Stellen arbeiten gemeinsam an einem Sicherheitskonzept

Die einzelnen epidemiologischen Einheiten würden mit höchsten Biosicherheitsmaßnahmen versorgt, heißt es weiter. Dabei seien geschulte Tierpflegerinnen und Tierpfleger für das Versorgen der Vögel zuständig. Vor dem Betreten der jeweiligen Anlage ziehen sie sich einen Schutzanzug, Brille, Maske, Handschuhe und Überschuhe an. Diese Schutzkleidung wird vor dem Eintreten bei jeder Gruppe komplett erneuert.

Nach Auswertung der ersten Testreihen gebe es nun regelmäßig weitere Proben bei den rund 700 Vögeln, die im Zoo Karlsruhe leben. „Wir arbeiten derzeit alle hier an der Belastungsgrenze, um diese Krise meistern zu können“, berichtet Zootierarzt Dr. Marco Roller: „Aber jedes Tier, das wir aus unserem Bestand retten können, ist den Aufwand und das Engagement wert.“

Um eine bestmögliche Lösung für den Zoo und den Umgang mit dem Vogelgrippe-Ausbruch in Karlsruhe azuarbeiten, erbringt zudem der Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen des Ordnungsamtes enormen Einsatz. Die Zusammenarbeit innerhalb der Stadt erstreckt sich über viele Stellen sogar bis zum Forstamt. Alle Beteiligten stehen in sehr engem Austausch und arbeiten gemeinsam an einem Sicherheitskonzept, mit dem die Ausbreitung des Virus verhindert und der Tierbestand im Zoo gerettet werden kann.

„Wir müssen unbedingt das Übergreifen der hochpathogenen aviären Influenza auf andere Bereiche im Zoo, aber vor allem auch auf Tiere außerhalb des Zoos verhindern. Die oberste Priorität liegt in der Verhinderung der Verschleppung des Virus in Wirtschaftsgeflügelbestände und private Geflügelhaltungen“, betont die Leitende Veterinärdirektorin des Ordnungs- und Bürgeramts, Dr. Alexandra Börner. Deshalb bleibe der Zoologische Stadtgarten weiterhin geschlossen.

Bei Wildvögeln ist die Lage unklar

Unterdessen ist das Ausmaß der Infektion bei Wildvögeln im Stadtgebiet Karlsruhe aktuell nicht eindeutig zu ermitteln. „Da es sich bei den bisher infizierten Wildvögeln um Arten handelt, die sich hauptsächlich an Gewässern aufhalten und der Verbreitungsweg generell vorwiegend über Wassergeflügel stattfindet, haben wir uns zum Schutz des Hausgeflügels dazu entschieden, entlang der großen Fließgewässer, mit ihren Zu- und Abflüssen, jeweils in einem Abstand von beidseitig 500 Metern, eine Stallpflicht für Geflügel anzuordnen“, fügt Börner an.

Diese wird zunächst bis zum 15. März befristet sein. Zu Geflügel zählen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten, Gänse und Strauße.

So funktioniert die Aufstallung

Die sogenannte Aufstallung hat in geschlossenen Ställen zu erfolgen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung besteht.

Lediglich bei Hobby- und Rassegeflügelhaltungen darf die Abdeckung für die Aufstallung nach oben hin auch aus einem kleinmaschigen Netz bestehen. Dies gilt sowohl für gewerbliche wie für private Haltungen. Hierzu will die Stadt Karlsruhe in der kommenden Woche eine Allgemeinverfügung erlassen. Vorab können die Geflügelhalterinnen und -halter bereits auf einer Online-Karte sehen, ob sie von der Maßnahme betroffen sind.