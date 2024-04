Eine 69-jährige Frau ist am Samstag in ihrer Wohnung in Waldbronn-Reichenbach tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und bittet Zeugen, sich zu melden.

Eine 69-jährige Frau ist am Samstag gegen 11 Uhr in ihrer Wohnung in der Friedenstraße in Waldbronn-Reichenbach tot aufgefunden worden. Zuvor hatten sich Zeugen bei der Polizei gemeldet, nachdem sie keinen Kontakt mehr zu der nunmehr verstorbenen 69-Jährigen aufnehmen konnten.

Karlsruher Kriminalpolizei richtet 35-köpfige Sonderkommission ein

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Kapitalverbrechen aus. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat für die weiteren Ermittlungen die 35-köpfige Sonderkommission „Keller“ eingerichtet.

Zeugen, die zwischen Montag, 15. April, und Samstagvormittag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Friedenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.