70-Jährige wird in Karlsruher Waldstadt von Baum erschlagen

In der Karlsruher Waldstadt ist am Donnerstag eine Frau von einem Baum erschlagen worden. Die Feuerwehr hat den Bereich abgesperrt.

Eine 70-jährige Passantin ist am Donnerstag gegen 11.40 Uhr in einem Waldstück in der Karlsruher Waldstadt von einem umstürzenden Baum erschlagen worden.

Sie war entgegen einer ersten Meldung nicht unter dem Baum eingeklemmt. Der mit der Feuerwehr eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Nach Angaben der Polizei war der Baum wohl wegen des starken Windes umgestürzt.

Frau wird von Baum in Karlsruhe erschlagen: Feuerwehr sperrt Bereich ab

Die Feuerwehr hat den Bereich rund um die Bertha-von-Suttner-Straße weiträumig abgesperrt. Weitere Personen, die den Unfall miterlebt haben, wurden durch Notfallseelsorger betreut, teilte die Feuerwehr mit. Nach Angaben der Polizei war die Verstorbene mit ihrem Ehemann unterwegs gewesen.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.