Müll teils nicht abgeholt

Warnstreik in der Karlsruher Innenstadt: 1.300 Beschäftigte bilden Menschenkette

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst dauert nun bereits Wochen seit an. Am Dienstag kam es auch in Karlsruhe zu weiteren Warnstreikaktionen. Das Städtische Klinikum und städtische Kindertagesstätten waren ebenfalls betroffen.