Wunschzettel von 1984

Warum Karlsruher Radler schon vor 40 Jahren über die gesperrte Karlstraße sprachen

Beim Aufräumen in der Geschäftsstelle finden ADFC-Mitglieder in Karlsruhe einen alten Wunschzettel für besseren Radverkehr in der Stadt. Auf einiges warten Radler heute noch.