Im Juli wird das siebte Tauffest der evangelischen Kirche Karlsruhe in der Günther-Klotz-Anlage und in der Alb gefeiert. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Die Taufe ist immer noch eines der wichtigsten Ereignisse im Leben eines Christen, gerade für Evangelische, die weniger Sakramente als die Katholiken haben. Dekan Thomas Schalla sagt sogar: „Die Taufe ist das Beste, was wir haben.“

Allerdings hat sich der Zugang der Menschen zur Taufe verändert: „Vielen ist es unangenehm, in der Kirche nach vorn zu kommen, sich von allen angucken zu lassen.“

Und außerdem sei es für viele Menschen auch finanziell nicht mehr so einfach oder gar unmöglich, ein eigenes Tauffest zu organisieren und zu bezahlen, so der Dekan. Deswegen gibt es in der evangelischen Kirche verstärkt öffentliche Tauffeste. In Karlsruhe wird das siebte Tauffest am 7. Juli ab 11 Uhr in der Günther-Klotz-Anlage und in der Alb gefeiert.

In, nicht an der Alb, denn es werden zehn oder elf Pfarrer und Diakoninnen im fließenden – und hoffentlich nicht zu kalten – Wasser der Alb stehen, in ihren dann nassen, schwarzen Talaren und mit Badeschlappen. Und die Täuflinge werden nach und nach von ihren Eltern und den Taufpatinnen und -paten in die Alb getragen und dort von ihren Pfarrern getauft.

Täuflinge dürfen für ihr Fest-Inventar von „Das Fest am See“ nutzen

Allerdings nicht, wie man es aus Filmen kennt, durch ein Ganzkörperuntertauchen, bei den ganz kleinen Kindern ohnehin nicht. Die vielen Jugendlichen und die paar wenigen Erwachsenen, die jedes Mal dabei sind, werden nicht gebadet, sondern stehen in der ja gar nicht so tiefen Alb. „Nur wer will – die meisten stehen und haben die Hosenbeine hochgekrempelt“, erzählt Diakonin Kerstin Huber von der Johannes-Paulus-Gemeinde.

Die meisten stehen und haben die Hosenbeine hochgekrempelt. Kerstin Huber

Diakonin der Johannes-Paulus-Gemeinde

Vorher gibt es einen kurzen Gottesdienst, und danach wird gefeiert, denn durch die Hilfe der „Fest“-Organisatoren, das drei Tage später mit „Das Fest am See“ (früher Vorfest) beginnt, dürfen die beteiligten Gemeinden die schon aufgebaute Bühne, Tische und Bänke benutzen.

2022 kamen 500 Personen zum Karlsruher Tauffest

Die Vesperkirche aus der Karlsruher Südstadt stellt für das Tauffest einen Getränkewagen, Flammkuchen und Süßes und einen Kaffeewagen. Bei den vergangenen Festen waren es jeweils etwa 80 bis 100 Täuflinge. Dazu kommen die Verwandten und Freunde, sodass 2022 über 500 Personen zusammenkamen, beim ersten Mal 2017 sogar über 600.

„Mit dem Fest mit vielen Menschen und dem individuellen, eher intimen Taufakt im Wasser mit dem Taufspruch gibt es zusammen ein besonderes Event“, erzählt Huber. „Die Günther-Klotz-Anlage passt auch gut, denn wir wollten fließendes Wasser und viel Platz für ein gemeinsames Fest“.

Und Dekan Thomas Schalla ergänzt: „Es ist auch etwas, wo die Teilnehmer erleben, dass sie dazugehören. Dass sie den Zuspruch und die Verheißung erleben, dass Gott mit ihnen mitgeht, und sie Teil einer großen Gemeinschaft sind.“ Wichtig sei ihm, dass die evangelische Kirche ein niederschwelliges Angebot macht, dass sie auf die Menschen zugeht, statt darauf wartet, dass sie kommen.

Bei der Masse an Kirchenaustritten auch aus ihrer Kirche durchaus wichtig. Anmelden für das Tauffest kann man sich ab sofort in den Gemeinden, zu denen man gehört.