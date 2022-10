Ein acht Jahre altes Mädchen ist am Samstagnachmittag in Karlsruhe von einem Hund gebissen und verletzt worden. Wer hat den Hundehalten bei einem Einkaufsmarkt in der Goethestraße gesehen?

Mit einem Biss ins Gesicht hat ein Hund am Samstag gegen 15.45 Uhr in Karlsruhe eine Achtjährige verletzt. Das Tier war nach Angaben der Polizei im Eingangsbereich eines Einkaufsmarkts in Karlsruhe von der Goethestraße/Mondstraße her angeleint.

Offenbar befand sich das achtjährige Mädchen in der Nähe, als der Hundehalter aus dem Einkaufsmarkt zurück kam und die Leine des Hundes löste. Demnach sprang der Hund unvermittelt auf das Mädchen zu und biss. So berichtet es die Polizei.

Das Kind wurde dabei im Gesicht verletzt. Von einem kritischen Zustand sei aber nicht die Rede gewesen, sagt ein Sprecher des Karlsruher Polizeipräsidiums. Weitere Angaben zu den Verletzungen kann die Polizei derzeit nicht machen. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und dort vorsorglich aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen des Bisses und Informationen zu einem großen schwarzen Schäferhund

Jetzt sucht die Polizei den Hundehalter und Zeugen des Vorfalls. Der Hundehalter soll nach dem Biss noch mit dem Kind gesprochen haben. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er aber verschwunden, berichtet die Polizei. Außer, dass der Mann Einkaufstaschen getragen haben soll, ist über ihn nichts weiter bekannt.

Beim Hund soll es sich wahrscheinlich um einen großen schwarzen Schäferhund handeln. Um die Brust herum soll er helle Fellflecken haben.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall und zum Hundehalter an die Hundeführerstaffel der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/6633980.