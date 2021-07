Im Restaurant Stilbruch in der Karlsruher Weststadt ist die Überraschung Konzept

Rosen ranken, Efeu klettert an Sandsteinmauern, eine perfekt in Form geschnittene Birke und wilder Wein spenden Schatten. Der idyllische Hinterhof in der Karlsruher Weststadt lädt sofort ein, sich an einem der weiß eingedeckten Tische niederzulassen, um das Ambiente, den Sommer, den Wein und die gehobene Küche zu genießen.

Seit Anfang Juni empfangen Pascal Oudotte, seine Partnerin Jil Pütz, und Restaurantleiter Jürgen Hönisch im „Stilbruch“ in der Scheffelstraße wieder Gäste – maximal 26 und je nach Wetterlage hier draußen im „Weingarten“, wie das Team den Hof nennt, oder im Gastraum, der namensgebend für das Restaurant ist.

Die moderne Einrichtung mit den grau gepolsterten Armlehnstühlen, den Schwarzweiß-Fotografien und den zeitgenössischen Gemälden an den Wänden steht im Kontrast zum Gebäude selbst.