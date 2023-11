„Freude schenken“ heißt die Aktion mehrerer Träger, die zu Weihnachten Bedürftigen helfen will. Im Modehaus Schöpf werden Kinderwünsche erfüllt. Und so geht es.

Alle Jahre wieder: Wenige Wochen vor dem ersten Advent startet in Karlsruhe die große Weihnachtstüten-Aktion „Freude schenken“. Angefangen hat alles in den Nachkriegsjahren. Als die Pfarrgemeinden sammelten, um den „Heimatvertriebenen“ eine Freude machen zu können.

„Auch heute geht es darum, bedürftigen Menschen Freude zu schenken“, sagt Wolfgang Stoll, Direktor des Diakonischen Werks Karlsruhe.

Man investiere Zeit und Geld, um kleine Geschenke für Frauen, Männer oder auch Kinder auszusuchen, meint er. „Man löst damit nicht die Not der Menschen, sondern setzt ein Zeichen der Solidarität.“

Wer möchte, kann sich in den verschiedenen Ausgabestellen, unter anderem im Modehaus Schöpf am Marktplatz, im Modehaus Nagel in Durlach oder in einigen dm-Märkten, eine Tüte holen, sie befüllen und bis spätestens 3. Dezember an den Ausgabestellen wieder abgeben.

Mitarbeiter des Diakonischen Werks, des Caritasverbands und anderer sozialer Einrichtungen holen die Tüten ab und verteilen sie in den Einrichtungen an die Empfänger.

10.000 Geschenktüten werden in Karlsruhe ausgegeben

Pro Jahr werden etwa 10.000 leere Tüten ausgegeben, rund 6.000 kommen gefüllt zurück. In jeder Tüte liegt eine kleine Liste mit möglichen Geschenkvorschlägen: Kaffee, Tee, Hygieneartikel oder haltbare Lebensmittel gehören ebenso dazu, wie etwa Kerzen oder Süßigkeiten.

Wir kennen die Lebenssituation der Menschen, die zu uns kommen und wissen, dass sie sich sehr über diese Tüten freuen. Claus-Dieter Luck

Leiter Caritashaus

„Wir kennen die Lebenssituation der Menschen, die zu uns kommen und wissen, dass sie sich sehr über diese Tüten freuen“, versichert Claus-Dieter Luck, Leiter des Caritashauses.

Markus Wiersch, stellvertretender Geschäftsführer von Karlsruher Marketing und Event, bezeichnet „Freude schenken“ als „Aktion, um die Stadtgesellschaft zusammenzuführen“.

Seit 20 Jahren ist auch die City Initiative Karlsruhe (CIK) an „Freude schenken“ beteiligt: „Es geht darum, an jene Menschen zu denken, die nicht auf der Sonnenseite stehen“, meint CIK-Geschäftsführer Frank Theurer.

Im Modehaus Schöpf gibt es in diesem Jahr erstmals – in Kooperation mit der Diakonie – die Aktion „Erfüllen Sie einen Kinderwunsch“.

Im Erdgeschoss des Modehauses stehen zwei Weihnachtsbäume an denen Wunschzettel von Kindern hängen. Wer möchte, kann sich einen Zettel mitnehmen, den Wunsch erfüllen und das Geschenk, zusammen mit dem Kärtchen, bis zum 11. Dezember wieder im Modehaus abgeben.

„Erfüllen Sie einen Kinderwunsch“

„Wir sorgen dafür, dass die Geschenke rechtzeitig vor Weihnachten übergeben werden“, sagt Belinda Jovanovic, Geschäftsführerin bei Schöpf.

Verteilt wurden die Karten zuvor an Familien, die zur Schwangeren- und Familienberatung der Diakonie kommen, wo die Mitarbeiterinnen oft Menschen kennenlernen, die ihren Kindern keine Weihnachtsgeschenke machen können.

Keines der Kinder wird am Ende ohne Geschenk sein. Belinda Jovanovic

Geschäftsführerin Modehaus Schöpf

„So kann man helfen, Kindern eine kleine Freude zu machen“, meint Jovanovic und fügt hinzu, dass insgesamt 50 Wunschkarten an den Bäumen hängen. „Keines der Kinder wird am Ende ohne Geschenk sein“, versichert sie.

Jovanovic weist darauf hin, dass die Weihnachtstüten-Aktion und die Kinder-Wunsch-Aktion sich gegenseitig ergänzen, denn „mit der einen Aktion erfüllen wir persönliche Kinder-Wünsche, mit der anderen Aktion können wir aber wesentlich mehr Menschen erreichen“.