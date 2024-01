Erinnerung an großen Opernsänger

Viele große Künstler sind im vergangenen Jahr von uns gegangen. Darunter auch der Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich, nämlich am 19. Dezember. Er war einer der wenigen DDR-Künstler, die es nach der Wende 1989 geschafft haben, im Westen wieder Fuß zu fassen und eine neue Karriere zu starten. Während seiner Karriere stattete er auch Karlsruhe einen Besuch ab.

Seine sonore Bassstimme, Statur, der Bart und sein durchschimmernder Humor waren das unverkennbare Markenzeichen. Damit überzeugte er auch die Karlsruher anlässlich der Sparkassen-Gala „Frühling im Herzen“ im März 2009 in der Badnerlandhalle im Stadtteil Neureut.

Opernsänger trat in der Badnerlandhalle in Karlsruhe auf

„Der Frühling kann sogar in geschlossenen Räumen sehr schön sein. Das beweisen wir Ihnen heute Abend“, sagte der damalige Sparkassendirektor Ralph Ganz in seiner Begrüßung.

Zugleich erinnerte er an den Gala-Anlass des Prämiensparens, mit dem im Vorjahr „eine Million Euro an Spendenerlöse für gemeinnützige Vereine, Verbände und Organisationen“ zusammengekommen seien.

Doch wo blieb der versprochene Frühling?„Man nehme heitere Texte, romantische Frühlingslieder, bekannte Operettenmelodien, Wiener Lieder und Evergreens. Dazu weltbekannte Interpreten wie Eva Lind, Gunther Emmerlich und das Johann-Strauß-Ensemble“, so Ganz. Was so vollmundig angekündigt wurde, belegte das österreichisch-sächsische Duo bravourös.

Im fulminanten Programm sangen sich die Sopranistin und der Bass mit ihrem Outfit schnell in die Herzen der Zuschauer: Eva Lind mit einem eleganten Empire-Kleid und silbernen Schuhen, ihr Duett-Partner Gunther Emmerlich im Gehrock und schwarzen Lackschuhen.

Seine charmante Art bei überraschender Vielseitigkeit zeigte er in heiteren Texten und Schüttelreimen, bei dem das Publikum aus der Region lauthals lachen musste.

Gunther Emmerlich hatte die Lacher auf seiner Seite

Dann ging es um die Aussprache des ungebildeten Blumenmädchens Eliza Doolittle aus „My Fair Lady“. „Eliza, komm doch mal her!“, bat Bass-Sänger Emmerlich alias Sprachforscher Higgins seine Partnerin. Zwar hatte sie sich am Klassiker „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen“ versucht – zunächst allerdings vergebens.

„Du blamierst uns beide. Wir sind hier in Karlsruhe und Baden, da spricht man ein gepflegtes Hochdeutsch“, sagte der Sachse und hatte die Lacher auf seiner Seite.