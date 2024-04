Karlsruherin Regina Halmich bestätigt Kampf gegen Stefan Raab

Seit Freitag ist es ein Dauerthema, dass Stefan Raab zurückkehren könnte. Zuerst hieß es, er wolle so viele Follower wie die Karlsruher Influencerin Pamela Reif binnen drei Tagen erreichen. Am Montag als die Frist abgelaufen ist, kam die nächste Karlsruherin ins Spiel: Regina Halmich. Elton forderte Stefan Raab auf, eine offene Rechnung zu begleichen und noch einmal gegen Regina Halmich zu kämpfen.

Karlsruherin Regina Halmich: We have a fight

Viele User hielten das für einen Aprilscherz. Doch am Dienstag bestätigt Regina Halmich auf Instagram einen möglichen Kampf. „Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt nur zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts besseres vor. We have a fight. Challenge Accepted.“

Tickets für das Event sollen laut Stefan Raabs Video vom Montag, dass Halmich auch geteilt hat, bereits am Dienstag, 2. April, um 15 Uhr in den Verkauf gehen. Weil Raab aber auch davon spricht „Kein Bock“ zu haben und sich der 14. September als 1.4. und neun Millionen lesen lässt, glaubten viele an einen Aprilscherz.

Über den Stefan-Raab-Account auf Instagram gibt es noch keine neuen Informationen.

Regina Halmich schweigt derzeit auf Presseanfragen. Auch eine Anfrage der BNN liegt vor. Dies könnte ebenfalls auf einen Deal schließen lassen. Pamela Reif hatte sich zügig nach der ersten Video-Veröffentlichung auf ihrem Kanal geäußert.

Für eine konkrete Veranstaltung spricht auch ein Cap, das Stefan Raab trägt: „NWSDWH“steht darauf. Stefan Raabs TV-Sendungen hatten bereits in der Vergangenheit Abkürzungen. Etwa die Sendung „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“ erinnert: „Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf.“

Vor zwei Wochen wurde im März die Buchstabenkombination „NWSDWH“ im Register des Deutschen Patent- und Markenamts markenrechtlich geschützt und zwar von Raabs Produktionsfirma.

Der Beitrag wird aktualisiert.