Karlsruher Wissenschaftlerin erforscht die Balance zwischen Städtern und der Umwelt

„Wieso handeln Menschen, die wissen, dass wir in der Klimakrise sind, so, wie sie es tun?“ Das fragt sich die Karlsruher Nachhaltigkeitsforscherin Annika Fricke. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern sucht sie Antworten – bei Menschen in der Großstadt und im Umland.

Der grüne Schal leuchtet mit Annika Frickes Augen um die Wette. Für gesundes Grün, Umweltfragen und Klimaschutz schlägt das Herz der Wissenschaftlerin, seit sie denken kann.

Vegetarisch ernährt sie sich schon seit der Schulzeit, im Kühlschrank steht Hafermilch. Auf Käse möchte die 30-Jährige nicht verzichten, sonst wäre ihr Speisezettel vegan.

Ihre persönlichen Neigungen hat Fricke, die 2010 aus Neustadt an der Weinstraße nach Karlsruhe kam, in mehreren Studiengängen ausgebaut. „Mich fasziniert vor allem eine Frage“, sagt die Geoökologin: „Wieso handeln Menschen so, wie sie es tun, obwohl sie wissen, dass wir in der Klimakrise sind?“ Aktuell geht sie dieser Frage nach im Programm „Grüne Lunge“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).