Wo in Karlsruhe in der Nacht auf Montag der Super Bowl gezeigt wird

In der Nacht auf Montag steigt der 58. Super Bowl der NFL. Sportbegeisterte aus aller Welt verfolgen das Spiel. Auch in Karlsruhe gibt es Events.

Es ist das größte Sport-Event der Welt. Der Super Bowl in der amerikanischen Football-Liga NFL. An diesem Wochenende treten die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers an. Das Spiel im Allegiant Stadium in Paradise (Nevada) beginnt in der Nacht von Sonntag, 11., auf Montag, 12. Februar, um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Es ist der Höhepunkt der American-Football-Saison. Nicht nur wegen der schon legendären Halbzeitshow, die es jedes Jahr beim Super Bowl gibt. In diesem Jahr wird US-Rapper Usher für die Pausenunterhaltung sorgen.

Die Sportart erfreut sich auch in Deutschland seit Jahren einer wachsenden Fangemeinde.

Einige Kneipen in Karlsruhe zeigen Super Bowl

Wer lieber in der Kneipe statt zu Hause vor dem Fernseher den Super Bowl verfolgen will, der hat in Karlsruhe diverse Möglichkeiten.

Das „La Cage“ etwa ist eine Möglichkeit für Menschen, die sich zentral in der Karlsruher Innenstadt treffen möchten. Dort wird das Duell der beiden Quarterbacks Patrick Mahomes und Brock Purdy zu sehen sein. Der Football-Abend startet bereits um 17 Uhr. Das „La Cage“ befindet sich in der Blumenstraße 25, unweit des Europaplatzes.

Auch in der „48 American Sports Bar“ in Mühlburg wird der Super Bowl übertragen. Dort startet der Abend schon um 16 Uhr und geht bis 5 Uhr am frühen Montag. Reservierungen können vor Ort oder telefonisch abgeschlossen werden. Die Sportsbar ist in der Rheinstraße 48 nahe dem Entenfang.

Wenige Meter entfernt, genauer gesagt in der Rheinstraße 67, soll es eine weitere Liveübertragung des Super Bowls geben. Nämlich in der „Monopol Sportsbar“. Auch dort wird die Football-Nacht bis um 5 Uhr am Montag gehen, Beginn ist am Sonntag um 20 Uhr.

Auch ein Kult-Lokal aus Karlsruhe macht mit

Das „Pils Karussell“ in der Südstadt genießt einen echten Kultstatus. Auch dort, in der Rüppurrer Straße 48, wird der Super Bowl gezeigt. Doch es dreht sich nicht ausschließlich alles um American Football, wie man auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte. Das „Pils Karussell“ ist nur bis 3 Uhr geöffnet. Dementsprechend kann man dort die Übertragung nicht bis zum Ende schauen. Inklusive Pausen und Halbzeitshow wird der Super Bowl rund vier Stunden dauern.

Eines haben alle Kneipen und Bars neben dem Super Bowl noch gemeinsam: Hunger und Durst muss kein Gast leiden. Vor Ort wird reichlich an Getränken und Essen angeboten.

Kein Super Bowl im Karlsruher Kino

Während das Universum Kino und der Filmpalast am ZKM in den vergangenen Jahren den Super Bowl zeigten, muss dort die Leinwand in diesem Jahr ohne American Football auskommen. Grund dafür ist die Rechtelage.

„RTL will seinen Dienst RTL+ forcieren“, erklärt Andreas Buschmann. Der Chef des Filmpalasts erklärt, dass die Rechtelage im vergangenen Jahr noch besser war. 2023 hatte noch Pro Sieben die Rechte an der NFL-Übertragung in Deutschland, mittlerweile liegen die Rechte bei RTL.

Während Pro Sieben eine Übertragung im Kino bei so einem Event möglich machte, sei dies bei RTL nicht möglich. „Es liegt nicht am Zuschauerzuspruch“, so Buschmann.