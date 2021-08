Wohnungsbrand in Karlsruhe-Mühlburg

Am Mittwochmorgen ist in einer Wohnung in der Karlsruher Ludwig-Marum-Straße ein Brand ausgebrochen. Das teilt die Polizei per Eilmeldung mit. Die Feuerwehr ist dort noch im Einsatz. Informationen zu möglicherweise verletzten Personen liegen aktuell noch nicht vor.

Dieser Artikel wird aktualisiert.