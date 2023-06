Nostalgie im verwitterten Theater

Nur Weihnachten ist schöner: Zauberhafte „La Bohème“ in Karlsruhe beendet Opernsaison

Buntes Treiben und gebrochene Herzen in Paris: Puccinis beliebteste Oper schließt am Badischen Staatstheater in Karlsruhe in der Regie von Ulrich Peters eine schmerzliche Lücke.