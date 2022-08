ZKM-Vorplatz: Karlsruher SPD fordert Neugestaltung

Die Karlsruher SPD-Gemeinderatsfraktion macht sich dafür stark, den Vorplatz am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) neu zu gestalten.

Anfrage an Gemeinderat

Bereits im vergangenen Jahr hat sich die SPD-Gemeinderatsfraktion damit beschäftigt. Damals wurde ein Runder Tisch angeregt und beschlossen.

Deshalb wendet sich die Fraktion nun mit einer Anfrage an den Gemeinderat. Darin wollen die Sozialdemokraten wissen, wie der aktuelle Stand der Planungen sowie der Zeitplan für dieses mögliche Vorhaben aussieht. Das teilte die sozialdemokratische Fraktion mit.

SPD wünscht sich mehr Platz zum Verweilen

„Wir brauchen mehr Plätze in unserer Stadt, die zum Verweilen im Freien einladen“, sagt Elke Ernemann, kulturpolitische Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion.

Gerade in den heißen Sommermonaten suchten viele einen schattigen, schönen Platz, der zum Verweilen einlade. Hier sieht die SPD ungenutztes Potenzial am ZKM. Der Platz biete viel Spielraum, um einen schönen Ort für Bürger in der Südweststadt zu gestalten.

Das Ergebnis des 2021 beschlossenen Runden Tisches läge noch nicht vor. „Wir freuen uns darauf, die verschiedenen Nutzungsoptionen zu erfahren und hoffen sehr, dass der ZKM Vorplatz nach der Fertigstellung ein attraktiver Platz für viele verschiedene Alters- und Interessengruppen wird“, so Fraktionsvorsitzende Yvette Melchien.