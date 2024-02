Das närrische Treiben erreicht in Karlsruhe seinen Höhepunkt. Der 90. Faschingsumzug zieht sich als farbenfrohes Band der guten Laune durch die Innenstadt. Los geht es um 14.11 Uhr auf dem Festplatz, dann ziehen die gut 70 Narrengruppen durch die Innenstadt, von der Mathystraße über die Karlsstraße nach Norden bis zur Kaiserstraße. Von dort geht es zum Marktplatz, wo der Zug mit einem großen Kehraus sein Ende nimmt.

Im nördlichen Teil des Marktplatzes bestücken Gastronomen rund um die Pyramide wie bei der Premiere einen närrischen Pyramidenmarkt. Er wird sogar etwas größer als 2023. Wenige Meter weiter südlich ist vor dem Rathausportal eine Bühne als zentraler Schauplatz aufgebaut. Gegenüber steht die Zuschauertribüne.

Damit ist das Spektakel aber nicht vorbei. Bis 18.30 Uhr läuft ein Abschlussprogramm am Rathaus mit Tanz, Musik und der Prämierung des schönsten Wagens und der besten Fußgruppe. Am Rondellplatz biegen Fußgruppen ab und kommen von der Lammstraße her zurück auf den Marktplatz. Motivwagen, Prunkwagen und andere Fahrzeuge fahren an der „Narrenweiche“ zum Ettlinger Tor und sind aus dem Spiel.

Fünf Bahnen werden in Karlsruhe umgeleitet

Der lustige Reigen hat aber auch zur Folge, dass Straßen und Tramstrecken gesperrt werden müssen. Das wirkt sich am Dienstagnachmittag auch auf unterschiedliche Verbindungen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) aus.

Die Umleitungen von insgesamt fünf Linien sind wie auf der Grafik geplant, sie gelten für die Tramlinie 5 zwischen 13.30 und 16.45 Uhr, sowie für die Bahnen der S12, der Tram 2, 3 und 4 zwischen 13.30 und 17 Uhr.

Die Buslinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe sind von den Straßensperrungen nicht betroffen. Ebenso wenig sind es die Bahnlinien der VBK und der AVG, die durch den Tunnel unter dem bunten Lindwurm einfach darunter hinweggleiten.

Und wie kommt man selbst am besten hin? Idealerweise mit der U-Strab: Die Haltestellen Marktplatz und Europaplatz liegen direkt an der Strecke. Der unterirdische Schienenverkehr ist nicht vom Umzug betroffen. Wer allerdings auf die Straßenbahnlinien 2, 3, 4 und 5 setzt, muss wissen, dass in der Kriegsstraße von 13.30 bis 16.45 Uhr keine Bahnen rollen. Pause ist umzugsbedingt auch in der Karlstraße zwischen Mathystraße und Europaplatz sowie zwischen Europaplatz und Mühlburger Tor von 13.30 bis 17 Uhr.