Karlsruher Autor und Journalist Günter Knappe gestorben

Die Karlsruher Kulturszene trauert um Günter Knappe. Der Journalist, der sich auch bei der Rettung des Sandkorn-Theaters Verdienste erworben hat, starb am Mittwoch im Alter von 68 Jahren.

Der Karlsruher Journalist, Regisseur und Produzent Günter Knappe ist unerwartet im Alter von 68 Jahren verstorben. Er war vielfältig in der Karlsruher Gesellschaft und insbesondere im Kulturleben tätig und vernetzt. Mit seiner Frau Evelyn führte er die Agentur „Knappe 1a Productions GmbH“.

Günter Knappe war ein vielfältig begabtes Multitalent. Als Journalist kam er in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu den „Badischen Neuesten Nachrichten“.

Große Verdienste um das kulturelle Geschehen

Mit kritischer und lesernaher Berichterstattung setzte er in der Lokalredaktion Karlsruhe immer wieder Akzente. Die Zeit der Gründung privater Radio- und Fernsehunternehmen bedeutete auch für Günter Knappe eine Zeit des Aufbruchs. Dabei gewann er viele Erfahrungen, die er in der späteren Selbstständigkeit gut zu nutzen wusste.

Knappe war durch sein breit aufgestelltes berufliches Portfolio bestens in der Stadt vernetzt. Große Verdienste um das kulturelle Geschehen erwarb er sich, als er 2017 zur Stelle war und als Gründungsgesellschafter die „Wiedergeburt“ des Sandkorn-Theaters begleitete.

An dieser Bühne war er vielfach aktiv - als Autor und Regisseur. Er begleitete Unternehmen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit und unterstützte viele Veranstaltungsformate in Karlsruhe mit seinem Wissen und seiner Erfahrung.