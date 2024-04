Wie ein 80er-Jahre-Musical zum Hit am Sandkorn-Theater in Karlsruhe wurde

„Mit Vollgas in die 80er“ wieder ab 29. November am Theater „Das Sandkorn“, www.das-sandkorn.de.

Musikalische Stücke am Kammertheater Karlsruhe: „Bed of Roses“ 10. bis 14. April, „Heaven can wait“ 19. April bis 5. Mai, „Abba – Waterloo im Bällebad“ ab 21. Juni. www.kammertheater-karlsruhe.de.

Am Badischen Staatstheater läuft „Romeo und Julia“ noch am 28. April und zum Saisonabschluss am 21. Juli. www.staatstheater.karlsruhe.de.