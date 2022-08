Schöner Sandstrand

Baggersee Giesen in Liedolsheim ist einer der größten in der Region

Der Baggersee Giesen in Liedolsheim ist einer der größten Seen in der Region und bietet gute Infrastruktur. Hier kommen Freizeitsportler, Wasserratten und Heim-Urlauber gleichermaßen auf ihre Kosten.