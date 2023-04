In der Liedolsheimer Festhalle wurde Frank Bolz offiziell und feierlich in sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Dettenheim eingeführt. Er bescheinigte der Gemeinde großes Potenzial und richtete einen Appell an seine Zuhörerschaft

Ambitionierter Blick in die Zukunft

Sein Amt als Dettenheimer Gemeindeoberhaupt trat Frank Bolz (CDU) bereits Mitte April an. Mit seiner feierlichen Einführung in der proppenvollen Liedolsheimer Festhalle erfolgte jetzt die offizielle Kür zum Bürgermeister.

Als dienstältester Gemeinderat vereidigte Bürgermeisterstellvertreter Rainer Oberacker den 57-jährigen Liedolsheimer. Der Akt war eingebettet in eine von Oberacker geleitete außergewöhnliche Gemeinderatssitzung.

Mit Schmiss spielte der Musikverein Rußheim auf, und die Sängervereinigung Liedolsheim trug stimmungsvoll zum Geschehen bei. In der Reihe der Grußwortredner gratulierten dem neuen Bürgermeister Landtagsabgeordnete, Thomas Nowitzki (CDU) für die Landkreisbürgermeister, Ortsvorsteher Nico Reinacher, Pfarrer sowie Manfred Werner und Gunter Hager für die Ortsvereine von Rußheim und Liedolsheim.

Es braucht Schulterschluss auf kommunaler Ebene. Christoph Schnaudigel, Landrat

Den Anfang machte Landrat Christoph Schnaudigel auch im Namen des Landkreises und seiner Verwaltung. „Ein Amtswechsel ist ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte einer Gemeinde. Aber Veränderung gehört zum Grundwesen einer Demokratie“, betonte Schnaudigel und dankte auch Amtsvorgängerin Ute Göbelbecker (Freie Wähler) für ihre Arbeit.

Frank Bolz übernehme ein gut bestelltes Feld und er sei zuversichtlich, die gute Zusammenarbeit in bewährter Weise fortzusetzen. „Es braucht einen Schulterschluss auf kommunaler Ebene“, hob der Landrat hervor und sprach die aktuellen großen Herausforderungen wie Flüchtlingsunterbringung, hohe Energiepreise oder den steigenden Bedarf in der Kinderbetreuung an.

Das klare Wahlergebnis ist ein Ansporn für mich. Frank Bolz, Bürgermeister

Frank Bolz blickte in seiner Antrittsrede ambitioniert in die Zukunft. „Das klare Wahlergebnis ist ein Ansporn für mich. Ich habe bisher Vieles richtig gemacht und das will ich auch die kommenden Jahre tun“, verdeutlichte er.

„Auf die Gemeinde kommen in naher wie ferner Zukunft wichtige Themen zu. Wir machen sie uns ganz sicher nicht leichter. Wir werden abwägen, Alternativen durchdenken, uns die Köpfe heiß diskutieren. Aber eines sollte uns dabei immer klar sein, dass es vorwärts gehen muss“, strich er heraus.

„Unsere Gemeinde hat großes Potenzial. Aber wir müssen es auch nutzen. Deshalb appelliere ich an Sie alle: Machen Sie mit, fordern und fördern sie mutige Entscheidungen“, so sein Aufruf.

Dabei stellte er die große Bedeutung des Zusammenhalts heraus. „Wir müssen geschlossen in dieselbe Richtung, müssen entschlossen nach vorne gehen“, betonte Bolz. Er ging auf wichtige Thema wie die Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien, Elisabethenwört oder den Bahntrassenausbau ein.

Bereits im Wahlkampf hatte sich Bolz grundsätzlich für Geothermie ausgesprochen und bekräftigte jetzt, dass er zum Thema Erdwärmekraftwerk den gleichen Standpunkt wie seine Vorgängerin vertrete.

Zum Finale begab sich der Bürgermeister und frühere Vorsitzende des Liedolsheimer Musikvereins ans Pult als Orchester- und Chorleiter des zum Badnerlied anstimmenden Publikums.

Seine erste Gemeinderatssitzung wird Bürgermeister Frank Bolz am kommenden Dienstag 25. April, ab 19 Uhr im Dettenheimer Rathaus leiten. Themen sind die Bedarfsplanung in der Kinderbetreuung oder der Ausbau des E-Carsharings im Projekt „Zeozweifrei unterwegs“..