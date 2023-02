Das Vorhaben des Landesumweltamts soll dem Hochwasserschutz dienen. Der Plan ist, den Damm in Richtung der Gemeinden Philippsburg und Dettenheim zurückzuverlegen. Elisabethenwört ist einer von 13 Rückhalteräumen des Integrierten Rheinprogramms in Baden-Württemberg. Die Rückhalteräume sollen der Verbesserung des Hochwasserschutzes am Oberrhein dienen. Somit soll der neue Rückhalteraum nicht zwingend die Gemeinden vor Ort schützen, sondern soll auch Hochwasser an anderer Stelle am Rhein verhindern.