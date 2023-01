Viele halten mich für erfrischend anders, weil ich nicht so geschwollen daherrede. Das möchte ich einsetzen, um auch jenseits der Geothermie viel zu erreichen. Dettenheim überaltert langsam, ich möchte die Ortschaft beieinanderhalten.

Ich kann mir vorstellen, dass sich die Vereine und Unternehmen wöchentlich in den Schulen vorstellen. So können die Kinder frühzeitig ein Gefühl für das Handwerk entwickeln. Ich würde die Sache auch mit Humor moderieren. Im Endeffekt müssen wir die Gesellschaft verändern, das kann die große Politik nicht machen.