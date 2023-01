Randnotiz

Amtsinhaber sind keine Entschuldigung für miese Wahlbeteiligung

In Dettenheim und Linkenheim-Hochstetten wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. In beiden Kommunen tritt der Amtsinhaber an – mit unterschiedlich vielen Gegenbewerbern. Bedeuten viele Kandidaten automatisch eine hohe Wahlbeteiligung?