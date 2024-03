Rund 40 Altreifen im Rheinniederungskanal in Alt-Dettenheim entsorgt

Die Mitglieder der Natur- und Fischerfreunde Liedolsheim sind entsetzt über den Umweltfrevel, den Unbekannte in ihrem Vereinsgewässer begangen haben.

Mario Hacker ist ratlos. Der Pressesprecher der Natur- und Fischerfreunde Liedolsheim kann nicht fassen, dass jemand so skrupellos sein kann, gleich eine ganze Lkw-Ladung von Altreifen illegal in der Natur zu entsorgen.

Konkret handelt es sich um das Vereinsgewässer neben der Anlage des Obst- und Gartenbauvereins, dem Rheinniederungskanal in Liedolsheim in Richtung Alt-Dettenheim. Die Altreifen hätten sich wegen des hohen Wasserstands auf der gesamten Länge des Kanals bis zur Schleuse an der Saalbach verteilt.

„Wir gehen davon aus, dass die Reifen auf der Strecke von mindestens einem Kilometer jetzt erst durch den gesunkenen Wasserspiegel zum Vorschein kamen“, sagt Hacker. „Wir haben umgehend die Polizei informiert.“ Vereinsmitglieder hätten einige Reifen aus dem Wasser gezogen und sie am Weg zum Abholen abgelegt.

„Das funktionierte aber nur, wenn sie gut erreichbar waren“, so Hacker. „Außerdem sind sie sehr schwer, wenn sie mit Wasser gefüllt sind.“

Verein appelliert an die Bürger

Wenn der Verein zurückliegend seine Putzeten etwa am Altrhein veranstaltete, kamen ganze Berge von Unrat zusammen. Die jetzige Reifenentsorgung hat aber noch einmal ganz andere Dimensionen.

„Es ist für uns unvorstellbar, wie jemand so etwas tun kann“, sagt Hacker. Noch schlimmer wäre es, wenn noch dazu Betriebsmittel wie etwa Öl in Gewässer gelangen würden. „Das wäre für uns eine Katastrophe und ein Supergau.“ Der Verein appelliere an alle Bürger, die Augen offenzuhalten und solche Vorgänge zu melden.

Die Zuständigkeit für das Areal des Rheinniederungskanals als Gewässer erster Ordnung liegt beim Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe.

Daher nimmt die Behörde die Entsorgung der Altreifen vor und nicht die Kommune. „Der Betriebshof des Landesbetriebs Gewässer hat sich der Sache angenommen“, sagt die Pressesprecherin des Regierungspräsidiums, Irene Feilhauer.

Sie spricht von rund 40 Altreifen, etwa zwölf an der Saalbachschleuse, rund 28 weitere im Bereich des Rheinniederungskanals in Alt-Dettenheim. Die Entsorgungskosten würden sich bei 40 Reifen auf etwa 240 Euro belaufen.