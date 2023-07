Kritik am Rathaus

„Unfaires Verhalten“: Was die Interessengemeinschaft der Gemeinde Dettenheim beim Geothermie-Projekt vorwirft

Ärger in Dettenheim: Die Gemeinde in Dettenheim soll sich in Sachen Bürgerentscheid unfair verhalten haben. Bürgermeister Frank Bolz verteidigt sich.