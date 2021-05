Welche Ausflugslokale entlang des Rheins an diesem Wochenende geöffnet haben

Eigentlich könnte man an diesem Wochenende wieder im Restaurant essen gehen. Wenn der Gastronom der Wahl geöffnet hätte. Einige zogen aber eine ernüchternde Bilanz ihres Pfingst-Geschäfts.

Geimpft, genesen oder getestet: Die Vorgabe dieser drei Gs hemmt den wieder beschränkt möglichen Gaststättenbetrieb in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe. Die Betreiberfamilie Krause machte das Ausflugslokal „Rheinblick“ an der Leopoldshafener Fähre am vergangenen Wochenende schnell wieder dicht.

Die ernüchternde Bilanz: 90 Prozent der Gäste erfüllten die Voraussetzungen für einen Lokalbesuch nicht und mussten weggeschickt werden. So konzentriert sich in der Hoffnung auf bessere Zeiten wieder auf den Service „To Go“.

Ebenfalls ein Besuchermagnet für Ausflügler über die Region hinaus ist das Restaurant „Insel Rott am Rhein“ in Hochstetten. „Schönwettergastronomie funktioniert nicht mit den drei Gs“, so das Fazit von Cornelia und Werner Roth.