Einbrecher erbeutet Bargeld und Bankkarten in Eggenstein-Leopoldshafen

Mehrere Geldbeutel mit Bankkarten und Bargeld sowie eine Geldkassette hat ein Einbrecher am Wochenende aus einem Einfamilienhaus in Eggenstein entwendet.

Ein bislang Unbekannter ist am Sonntagmorgen in ein Einfamilienhaus in Eggenstein-Leopoldshafen eingebrochen und hat mehrere Geldbeutel und eine Geldkassette entwendet. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 7 Uhr gelangte der Eindringling unbemerkt in das Haus, so die Polizei.

Die Bewohner des Hauses in der Gartenstraße im Ortsteil Eggenstein schliefen vermutlich während des Einbruchs. Neben Bargeld wurden mehrere Geldbeutel mit Bankkarten entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen floh der unbekannte Täter vermutlich durch den hauseigenen Garten.

Zeugen gesucht Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (07 21) 6 66 55 55 bei der Polizei zu melden.