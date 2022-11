Second-Hand-Boutique „Wanderkleid“

Gründerin aus Eggenstein-Leopoldshafen: „Frauen gehen mit viel mehr Herzblut an die Sache“

Vom Sicherheitsdienst in die Secondhand-Boutique: Das ist der Weg von Heike Baron. Ihren Laden „Wanderkleid“ in Eggenstein-Leopoldshafen hat sie in den vergangenen Monaten stetig weiterentwickelt – auch dank der Zusammenarbeit mit Mode-Bloggerinnen.