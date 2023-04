Kinder finden Ecstasy auf Spielplatz in Eggenstein-Leopoldshafen

Kinder haben auf einem Spielplatz in Eggenstein-Leopoldshafen Ecstasy-Tabletten im Pfeil einer Nerf Gun gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar.

In Nerf-Pfeil versteckt

Zwei Tabletten Ecstasy haben Kinder am Mittwoch auf einem Spielplatz nahe der Kita Rheinpiraten in Eggenstein-Leopoldshafen gefunden. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage. Hintergründe zu dem Fund sind noch keine bekannt.

Laut Polizei haben am Dienstagabend Jugendliche auf dem Spielplatz mit sogenannten Nerf Guns, also Spielzeugpistolen mit Schaumstoffpfeilen, gespielt. Nach Einbruch der Dunkelheit wollten die Jugendlichen laut Polizeisprecher Dennis Krull die Pfeile einsammeln, konnten jedoch nicht alle finden. Daher kamen sie am Mittwochvormittag auf den Spielplatz zurück.

Ecstasy-Tabletten waren in Eggenstein-Leopoldshafen in Pfeil von Nerf Gun versteckt

Dort spielten weitere Kinder. Ein Kind fand einen Nerf-Pfeil und brachte ihn seiner Mutter. Diese fand im Inneren des Pfeils zwei Tabletten. Die Polizei konnte mit einem Test bestätigen, dass es sich dabei um Ecstasy gehandelt hat. Gemeinsam mit dem Bauamt von Eggenstein-Leopoldshafen suchten die Beamten den Spielplatz sowie weitere Spielplätze ab. Weitere Pfeile oder Drogen wurden jedoch nicht gefunden.

Wie die Ecstasy-Tabletten auf den Spielplatz gelangten, ist noch unklar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.