Ortskartell Eggenstein-Leopoldshafen steht vor dem Generationswechsel

Beim Ortskartell Eggenstein-Leopoldshafen steht ein Generationswechsel bevor. Bei der Hauptversammlung am 10. April werden bei den Vorstandswahlen die bisherigen Amtsträger Mario Schönleber, Klaus Stadler, Arnold Hofheinz, Sabine Loeser und Bea Giuditta vor allem aus Altersgründen nicht mehr antreten. Damit wird das Ortskartell einen komplett neuen und verjüngten Vorstand erhalten.

„Als mein Nachfolger ist Patrick Diebold vorgesehen“, sagt Schönleber. „Bei den anderen Positionen möchte ich mich noch nicht zu weit hinauslehnen, da es noch Änderungen geben kann. Aber eines steht schon fest: Wir werden genügend weibliche und männliche Kandidaten haben.“

Für mich war es eine erfüllende Zeit. Mario Schönleber

Vorsitzender seit 2008

Ortskartelle gründeten sich 1978 in Leopoldshafen und 1979 in Eggenstein, um Vereinsfeste zu koordinieren und Überschneidungen von Veranstaltungen vorzubeugen. Schönleber übernahm 2008 den Vorsitz in Eggenstein und 2015 im anlässlich des Ortsjubiläums als Verein fusionierten gesamtgemeindlichen Ortskartell. „Für mich war es eine erfüllende Zeit mit vielen Veranstaltungen. Aber ich sagte bereits bei meiner Wiederwahl vor zwei Jahren, dass ich 2024 aufhören werde“, so der 68-Jährige. Wie seine scheidenden Vorstandskollegen möchte er Jüngeren Platz machen.

Rund 200 Veranstaltungen jährlich in Eggenstein-Leopoldshafen

Gegenüber den Ursprüngen in den 1970er Jahren hat sich das Aufgabenfeld des Kartells später deutlich erweitert. Es organisiert die großen Events in der Gemeinde wie das Eggensteiner Straßenfest und das Schröcker Dorffeschd, das Adventsingen, seit 1995 den Fastnachtsumzug und seit 2015 das große Kinderfest im Bürgerpark. 2023 wurden die rund 200 Veranstaltungen der derzeit 68 Mitgliedsvereine koordiniert.

Schönleber wird nach seinem Abschied noch das Fusionsfest im Bürgerpark organisatorisch begleiten. Das Dorffeschd und das große Kinderfest im August hat er schon mit seinem designierten Nachfolger Diebold vorbereitet.

„Ich habe mich schon vor zwei Jahren im Austausch mit Mario bereit erklärt, für die Wahl zum Vorsitzenden anzutreten“, sagt Patrick Diebold. „Zuvor hatten mich Bekannte aus Leopoldshafen gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Als ich 2019 von Ettlingen nach Leopoldshafen zog, war mir klar, dass ich mich ehrenamtlich engagieren möchte“, sagt der 35-Jährige.

„Die Position im Ortskartell ist für mich spannend. Mir wird wichtig sein, dass die Aufgaben im Vorstand delegiert und gleichmäßig verteilt werden und offen kommuniziert wird. Zuerst werden wir uns kennenzulernen. Inwieweit sich neue Impulse ergeben, wird sich dann zeigen“, sagt Diebold. Er ist zudem Beisitzer im Vorstand des SPD-Ortsvereins und tritt als SPD-Kandidat bei den Kommunalwahlen an.