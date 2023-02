Am 14. Januar verändert sich das Leben von Mara und ihrer Familie schlagartig. Die Siebenjährige aus Eggenstein-Leopoldshafen fühlt sich nicht gut, bekommt schlecht Luft. Im Krankenhaus die Schockdiagnose: Aplastische Anämie.

Maras Knochenmark produziert keine Blutkörperchen mehr. Das Mädchen benötigt dringend eine Stammzellenspende, um wieder gesund zu werden. Ihre Familie ruft deshalb zur Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) auf.

Registrierung bei der DKMS Eine Registrierung als Stammzellenspender ist online auf www.dkms.de möglich.

Die heimtückische Krankheit hat Mara stark verändert. „Sie war immer voller Energie“, sagt ihr Onkel Gregor Köninger. Er beschreibt seine Nichte als ein „lebensfrohes Mädchen, das gerne tanzt und mit Freunden spielt“.

Siebenjährige Mara erhält mehrmals die Woche Bluttransfusionen

Da ihr Blut zu wenige Blutkörperchen enthält, ist Mara oft müde und kraftlos. „Sie kommt kaum noch die Treppen zu ihrem Kinderzimmer hoch“, sagt Köninger. Er spricht in Vertretung von Maras Eltern, um die Familie zu entlasten.

Sie hat ihr Lächeln nicht verloren Gregor Köninger, Onkel

Bereits jetzt ist die Zweitklässlerin auf mehrere Bluttransfusionen pro Woche angewiesen, um am Leben zu bleiben. „Erst am Montag war sie zwölf Stunden im Krankenhaus“, sagt Köninger, den das Schicksal seiner Nichte hörbar mitnimmt. „Mara ist sehr tapfer“, sagt er und seine Stimme stockt. „Sie hat ihr Lächeln nicht verloren.“

Noch zum Jahreswechsel ahnen ihre Eltern nichts von der schweren Krankheit ihrer Tochter. Doch erste Anzeichen, das weiß man heute, gibt es schon damals. „Sie hatte oft einen blassen Teint, blaue Lippen und hat leicht blaue Flecken bekommen“, sagt Köninger.

So funktioniert die Stammzellenspende Zwei Methoden: Es gibt zwei verschiedene Verfahren, Stammzellen zu spenden. Grundsätzlich sollten Spender nach DKMS-Angaben zu beiden Entnahmearten bereit sein. Ob Stammzellen aus der Blutbahn oder aus dem Knochenmark besser für den Patienten sind, entscheidet der behandelnde Arzt. Periphere Stammzellenentnahme: Sie kommt in rund 90 Prozent der Fälle zum Einsatz. Dabei werden die Stammzellen aus dem Blut gewonnen. Der Arzt legt einen Zugang in beide Armvenen, ähnlich wie bei einer Blutspende. Zuvor erhalten Spender über fünf Tage hinweg ein Medikament, das für die vermehrte Produktion von Stammzellen sorgt. Entnahme aus dem Knochenmark: Bei diesem Verfahren wird den Spendern unter Vollnarkose rund ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Dabei handelt es sich um fünf Prozent des gesamten Knochenmarks. Das Knochenmark regeneriert sich laut DKMS innerhalb weniger Wochen.

Ihre Familie schöpft zu diesem Zeitpunkt aber noch keinen Verdacht. „Mara isst und trinkt wenig in der Schule“, sagt ihr Onkel. „Alle haben gedacht, dass sie deshalb etwas blass aussieht.“

Nach der Diagnose wird das Mädchen, das die Grundschule in Leopoldshafen besucht, zweimal operiert. „Ihr wurde Knochenmark am Becken entnommen, um die Diagnose abzusichern“, berichtet ihr Onkel.

Mara wisse über die Schwere ihrer Krankheit Bescheid, „auch wenn sie die letzte Konsequenz wohl nicht abschätzen kann“. Ihr Immunsystem ist stark geschwächt, weil ihr Körper zu wenige weiße Blutkörperchen produziert.

Maras Immunsystem ist durch ihre Erkrankung stark geschwächt

„Jeder Infekt kann für sie hochgradig gefährlich sein“, sagt Köninger. Deshalb erhält das Mädchen regelmäßig Antibiotika und ein Mittel gegen Pilzinfektionen.

Die härteste Zeit kommt erst noch Gregor Köninger, Onkel

Derzeit ist Maras Zustand durch die Bluttransfusionen stabil. Aber: Der Siebenjährigen läuft die Zeit davon. Eine Stammzellenspende hat nur dann gute Erfolgsaussichten, wenn ein Patient maximal 100 Transfusionen erhalten hat, erklärt Köninger.

Mitunter kann die kritische Grenze schon bei 50 Transfusionen liegen. Mara und ihrer Familie bleiben also nur noch wenige Monate, um einen passenden Spender zu finden.

In ihrem Aufruf schreiben Maras Eltern: „Unser sehnlichster Wunsch ist, dass uns ihr Lachen noch ganz lange begleitet.“ Die Familie wendet sich in ihrer Not an die Medien. Auch Typisierungsaktionen für Mara sind im Gespräch. Bis ein Spender gefunden wird, muss das Mädchen durchhalten. „Die härteste Zeit kommt erst noch“, sagt Köninger.