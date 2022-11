Am 18. Dezember

Zweiter Wahlgang: Noch nicht alle Kandidaten haben in Eggenstein-Leopoldshafen über Kandidatur entschieden

Wer Bürgermeister in Eggenstein-Leopoldshafen wird, entscheidet sich erst im zweiten Wahlgang am 18. Dezember. Doch noch nicht alle Kandidaten treten sicher ein zweites Mal an.