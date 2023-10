Ein schwer kranker Alkoholiker lebt im Landkreis Karlsruhe in einem Messie-Haus. Es stinkt, Ungeziefer breitet sich aus. Warum reagieren die Behörden nicht?

Der Anblick macht fassungslos. In dem Haus im nördlichen Landkreis Karlsruhe türmen sich Müllberge. Alte Zeitungen, leere Bierflaschen, Essensreste, verdrecktes Besteck. Schimmel an den Wänden. Ein beißender Uringeruch. Durch die Küche huscht eine Ratte.

Unvorstellbar, dass hier ein Mensch wohnt. Beim Besuch des Redakteurs liegt Jürgen, der in Wirklichkeit anders heißt, im Wohnzimmer auf einem fleckigen Sessel. Der Fernseher läuft. Überall leere Flaschen, Pils und Schnaps. Der Gestank ist unerträglich.

Jürgen ist schwer kranker Alkoholiker. Er sieht verwahrlost aus, seine Haare sind fettig, die Kleidung ist schmutzig. Jürgen hat sich lange nicht mehr gewaschen. „Er vernachlässigt seine Körperhygiene und isst nicht mehr richtig“, sagt seine Nachbarin, die sich um ihn kümmert.

Alkoholkranker Messie aus dem nördlichen Landkreis Karlsruhe kann sich nicht mehr versorgen

Wir nennen sie Erika. Seit Monaten kämpft sie um eine Vollmacht für Jürgen. Die Ämter sind informiert, der Schriftwechsel liegt der Redaktion vor. Erika will Jürgen in eine psychiatrische Anstalt einweisen lassen, bevor es zu spät ist. „Er könnte jeden Tag tot im Haus liegen“, sagt sie.

Jürgen hat einen Sohn, der laut Erika mit der Situation überfordert ist. „Er bringt es nicht über das Herz, ihn aus dem Haus zu holen“, sagt sie. „Aber das ist seine letzte Chance.“

Seit Juli hat Jürgen Anspruch auf Pflegegeld, der Medizinische Dienst hat bei ihm Pflegebedürftigkeit festgestellt. Aber Jürgen weigert sich, sein Haus zu verlassen.

Einmal, er war gestürzt und hatte sich ausgeschlossen, brachte ihn die Polizei in die Psychiatrie. Nach drei Wochen wurde er wieder entlassen.

Eine Mitarbeiterin des Medizinischen Dienstes hält die katastrophalen Lebensumstände nach einem Hausbesuch in einem Gutachten fest. In dem Schreiben, das dieser Redaktion vorliegt, heißt es: „Es besteht ein Selbstversorgungsdefizit, die Haushaltsführung und Hygiene wird vernachlässigt.“

Über Jürgen steht im gutachterlichen Befund: „Er befindet sich in befleckter Kleidung, er hat nur einen Schuh an. Es muss gelüftet werden. Im gesamten Haus liegen Essensreste, Flaschen, Zeitungen, Kleidung und weitere Gegenstände.“ Zu den Toilettengängen müsse er aufgefordert, an die ausreichende Nahrungsaufnahme erinnert werden.

Nach mehreren Schicksalsschlägen folgt der Absturz

Einsam, krank, verwahrlost – wie konnte es so weit überhaupt kommen? „Jürgen ist ein feiner Mensch“, sagt seine Nachbarin. Nach mehreren Schicksalsschlägen sei er abgestürzt.

Jürgen ist durchs Raster gefallen. Seit Jahren vegetiert er vor sich hin, Freunde von früher haben sich längst abgewandt. „So ist unsere Gesellschaft“, sagt Erika verbittert. „Niemand interessiert sich mehr für andere Menschen, keiner kümmert sich.“

Jürgen lebt mitten im Ort. Eine ruhige Nachbarschaft, kleine Häuser, gepflegte Vorgärten, spielende Kinder. Zwischen Müll und Ratten wartet er auf den Tod.

Vor einigen Wochen schaltet sich der Gemeindepfarrer ein, wendet sich mit einem Hilferuf an die Redaktion. Aus der Psychiatrie sei Jürgen „ohne flankierende Maßnahmen wieder nach Hause entlassen worden“.

Seine Befürchtung: „Dass sich dieses Hamsterrad wiederholt, maximal so lange, wie der Patient noch überlebt.“ Auch der Pfarrer macht sich ein Bild vor Ort, besucht Jürgen in seinem Haus. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt er. „Die Situation tut mir im Herzen weh.“

Allein: Die Kirchengemeinde könne „kaum etwas tun“, den Behörden seien die Hände gebunden. Denn noch gilt Jürgen als geschäftsfähig. Vor einer Zwangseinweisung gegen den Willen Betroffener stehen in Deutschland hohe Hürden.

Nachbarin setzt sich für eine Zwangseinweisung ein

Laut Bürgerlichem Gesetzbuch ist sie nur möglich, wenn „aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt oder zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung (…), Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist.“

Derzeit läuft ein Betreuungsverfahren beim Amtsgericht Karlsruhe. Wird Erika als Betreuerin bestellt, hat sie die Möglichkeit, Jürgen einweisen zu lassen. „Ich will nur, dass es ihm gut geht und er noch ein paar schöne Jahre hat“, sagt sie. Ihre Kritik: „Die Behörden brauchen zu lange.“

Mittlerweile hat Erika auch das Sozialamt im Karlsruher Landratsamt eingeschaltet. Dort macht man zum konkreten Fall keine Angaben. „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns auch anonymisiert nicht öffentlich über einzelne Fälle äußern können“, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Rückschlüsse auf konkrete Personen seien etwa durch den Bezug zum Wohnort „sehr schnell möglich“.