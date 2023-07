Eisdiele in Weingarten setzt auf Knisterschokolade

Mädchen mögen die leuchtenden Eisvariationen in Pink bis Rosa. Eismacher aus der Region verraten, was besonders gefragt ist.

Heiß auf Eis! Am 1. Juli ist der weltweite Tag der kreativen Eissorten. Fast passgenau dazu hat Filipe Figueiredo vom Eiscafé Lucca in Weingarten eine neue Sorte kreiert. Ricotta mit Granatapfel heißt die neue Sorte auf Frischkäsebasis, die der Italiener selbst im Heimaturlaub kennenlernte und die nun ganz vorn in seiner Theke einsortiert ist.

Drachenfrucht nur in der Eisvariante

Unbeirrt von der Fülle des Angebots bestellt Kundin Lise selbstsicher je eine Kugel Drachenfrucht und Schoko. Sie schwärmt von der fruchtigen und sahnigen Mischung des Doppelpacks. Den Geschmack der Drachenfrucht kenne sie nur in der Eisvariante, erzählt die Schülerin. Wirklich gesehen habe sie das Kakteengewächs noch nie.

Cola-Kirsch ist der Renner bei mir. Gianfranco Imperiale

Eisdiele „Da Gianni“ in Stutensee

Es sind die leuchtenden Eisvariationen in Pink bis Rosa, die besonders bei den Mädchen gut ankommen, sind sich die befragten Eismacher einig. „Cola-Kirsch ist der Renner bei mir“, erzählt Gianfranco Imperiale, der erst vor einer Woche seine Eisdiele Da Gianni in Stutensee eröffnet hat.

Bisher setzt der Gastronom auf das bewährte Sortiment aus der Eismaschine seines Vaters, der in Untergrombach eine Eisdiele führt. Offen für die Wünsche seiner Kunden, will er sich diese Saison erst einmal umhören, was er, passend für die Eismesse in Stuttgart, im kommenden Frühjahr komponieren könnte.

Wie schmeckt ein Pokémon?

Erdbeer mit Minze gibt es neu bei der Eisdiele Tres Rose in Stutensee. Sie gehört zu den wenigen Eisdielen in der Region, die bereits vor den Mittagsstunden geöffnet haben. Setzen die Eismacher der Region für die Kleinen auf nachvollziehbare Geschmäcker aus der Süßigkeitentheke wie Milchschnitte, Snickers oder Bounty, so kommen noch klangvolle Sorten, benannt nach den Lieblingshelden, dazu. Doch wie schmeckt ein Pokémon?

„Das neue Kindermilcheis, das wir demnächst anbieten werden, wird aus weißer Schokolade und Knisterschokolade gemacht, die beim Lutschen im Mund kribbelt“, erzählt Anton Rosic von der Eisdiele Riviera in Weingarten. Jedes Kind, das ein Bild von sich mit dem Pokémon-Eis mache, bekomme beim nächsten Besuch ein kleines Geschenk überreicht.

Veganer oder laktoseintolerante Leckermäuler interessieren sich vor allem dafür, dass der Genuss kein schlechtes Gewissen oder Bauchgrummeln verursacht. „Unser Fruchteis, sogar die Sorte Banane, ist frei von Milchzusätzen“, sagt Roberto Nichiri von der Eisdiele Riviera in Blankenloch. Er startet mit der neuen Sorte Schwarzwälderkirsch in die Saison.