Wer sich bei den warmen Temperaturen abkühlen will, kann das ab der kommenden Woche bei „Da Gianni“ machen. So heißt nämlich die neue Eisdiele in Friedrichstal. Was dem Betreiber wichtig ist.

Gute Nachrichten für Eis-Freunde: Am kommenden Dienstag eröffnet in Friedrichstal mit dem „Da Gianni“ eine neue Eisdiele. Zuvor war in dem Gebäude in der Berliner Allee 40 ein indisches Restaurant.

Betreiber der Gelateria ist Gianfranco Imperiale, der in Blankenloch aufgewachsen ist und seit kurzem wieder in Stutensee ansässig ist.

Der gelernte Optiker war seit 2019 im Europark in Rust als Operator für die verschiedenen Achterbahnen zuständig. Eigentlich ein Traumjob für den 34-Jährigen, der ein Rollercaster-Fan ist.

Familientradition in der Heimat fortführen

„Aber ich wollte wieder zurück in die Heimat.“ Auch wenn es von Süd- nach Nordbaden nicht so weit ist: Er sei froh, wieder in der Region Karlsruhe zu sein, um hier die Familientradition fortzusetzen, sagt der Badener mit italienischen Wurzeln.

Froh ist auch sein Vater Francesco, der stets hoffte, dass der Filius eines Tages in die gastronomischen Fußstapfen des gebürtigen Sizilianers tritt. Der 71-Jährige betreibt eine Eisdiele in Untergrombach und war in der Vergangenheit viele Jahre mit Pizzeria und Eisdiele in Blankenloch sowie Restaurant in Friedrichstal vertreten.

Alles, was er über Eis weiß, hat Gianfranco Imperiale von seinem Vater gelernt. „Zunächst wird das Eis in der Gelateria bei meinem Papa produziert. Im Laufe der Zeit werde ich mir dann auch eine Eismaschine zulegen“, sagt der neue Eisdielen-Betreiber.

Reiner Straßenverkauf in Friedrichstal

Im Gegensatz zum Eiscafé in Untergrombach handelt es sich hier um einen reinen Straßenverkauf. Aus dem Ladenlokal gehen die Eiskreationen direkt an die großen wie kleinen Kunden.

Die Lage im Zentrum sei ideal, so der 34-Jährige. Vis-a-vis befindet sich ein großer Supermarkt sowie weitere Geschäfte. In den Räumen der Eisdiele war zuvor ein indisches Restaurant. Nach Beschwerden durch Anwohner, die sich an den Gerüchen störten, gab der Betreiber im vergangenen Jahr das Lokal auf. Ein Bänkchen vor der Eisdiele sei angedacht, sagt Imperiale.

Welche Sorten es gibt? Pistazien, Cola-Kirsch, Snickers, Mango und viele weitere mehr. Zudem die klassischen Becher-Varianten wie Banana-Split, Amarena-Becher, Malaga-Becher oder Spaghetti-Eis.

Jede Saison soll es neue Sorten geben

Jede Saison will der Eismacher einige neue Sorten auf den Markt bringen. Zudem gibt es Slush-Eis, das ein wenig an Sorbet erinnert. Zudem Latte Macchiato, Cappuccino oder Espresso.

Weitergebildet hat sich Vater Gianfranco stets auf der großen Eismacher-Messe in Rimini sowie auf der deutschen Fachmesse in Stuttgart, die alle zwei Jahre stattfindet. Was am besten geht? „Immer noch die Klassiker: Vanille, Stracciatella oder Schokolade“, berichtet sein Vater, der gerade die Werbetafel mit den Eiskreationen anschraubt.

Eis ist mit vielen positiven Emotionen verbunden. Viele denken da an ihre Kindheit. Gianfranco Imperiale, Eisdielenbetreiber in Friedrichstal

„Eis ist mit vielen positiven Emotionen verbunden. Viele denken da an ihre Kindheit“, sagt der neue Chef von „Da Gianni“, der vor allem auf moderate Preise Wert legt, wie er anmerkt. „Bei uns gibt es keine Großstadtpreise“, betont er.

Am Dienstag um 12 Uhr geht das Rollo das erste Mal hoch. Bis in den Herbst gibt es dann Eis zum Mitnehmen. Das Wetter könnte aktuell wohl kaum besser für Eisliebhaber sein, freut sich der 34-Jährige.