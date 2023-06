700 Moorfrösche hüpfen bei Dettenheim in die Freiheit

Ein kurzer, mutiger Sprung und schon ist es geschafft. Rund 700 junge Moorfrösche wagen in Dettenheim unweit des Rheins den Sprung in ein neues Leben. Bei der Auswilderungsaktion kehren die Frösche wieder an ihren Ursprungsort zurück. Der Laich wurde dort im März dieses Jahres eingesammelt und in den Karlsruher Zoo transportiert. Dort wurden die Kaulquappen aufgepäppelt. Grund: Die Lebensbedingungen für den badischen Moorfrosch werden immer schwieriger. Die Moore trocknen aufgrund des Klimawandels und zunehmender Dürre immer mehr aus.

Die Auen sind staubtrocken

„Die Auen sind mittlerweile staubtrocken. Hier können sie sich gerade zu Beginn nicht gut entwickeln und werden schnell selbst zur Beute“, sagt Franz-Josef Schiel, vom Regierungspräsidium Karlsruhe beauftragter Artenschutzbetreuer. Das Auswilderungsprojekt der Amphibien geschieht gemeinsam mit der Artenschutz-Stiftung des Karlsruher Zoos. Involviert vor Ort ist auch der Verein für Vogel- und Naturschutz Dettenheim.

„Die Frösche sind Opfer des Klimawandels mit seinen trockenen Sommern“, sagt dessen Vorsitzender Hermann Geyer. Im Südwesten gibt es nur noch zwei größere Gebiete, in denen der Moorfrosch anzutreffen ist: in Ravensburg und im nördlichen Karlsruher Landkreis.

Planschbecken für den Laich

Im Zoo ist Amphibienkurator und Tierarzt Lukas Reese für das Programm verantwortlich. „In der Natur legen die Tiere ihre Eier häufig im Flachgewässer ab. Gibt es eine längere Trockenperiode, stirbt der Laich ab. Durch das Einsammeln der Laichballen können wir viel mehr Tiere aufziehen als in der Natur durchkommen würden“, betont der Tierarzt des Karlsruher Zoos.

Mit seinem Team, darunter etliche Teilnehmer eines freiwilligen ökologischen Jahres, brachte er den Laich in einem umfunktionierten Gewächshaus unter, später „in einem großen Planschbecken“. In den 1970er Jahren galt die Art als häufigster Braunfrosch in der Rheinniederung im Karlsruher Norden. Aktuell finden sich hier nur noch räumlich stark isolierte Restvorkommen. Lange Dürreperioden und Hitzewellen sorgen für eine Abnahme und Verinselung der Bestände.

Umso wichtiger sei der aktive Artenschutz, betont Matthias Reinschmidt bei der Auswilderungsaktion. „Artenschutz ist ein ganz wichtiger Teil unserer Einrichtung – nicht nur auf internationaler, sondern gerade auch auf lokaler Ebene. Es ist toll, wenn wir da vor Ort mithelfen können“, sagt der Zoodirektor.

Hermann Geyer sieht gerade im Austausch von Kommunalpolitik, Ehrenamt im Verein und der Expertise der Profis vom Karlsruher Zoo ein wichtiges Element. Nur, wenn die Rädchen ineinandergreifen, könne man etwas bewirken. Das sieht auch Dettenheims Bürgermeister Franz Bolz (CDU) so: „Wir freuen uns, dass wir mit der Aussetzung der Jungmoorfrösche einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung dieser stark gefährdeten Amphibienart leisten können.“

Im Rahmen des Artenschutzprogramms Amphibien seien in der Region Gestaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Biotope und Laichplatzangebote geschaffen worden, um so die Population zu stärken, heißt es bei dem Termin. Nasswiesen, sumpfiges Grünland und Niedermoore seien elementar für die Art, die in der Regel ein Gewicht von 15 bis 30 Gramm aufweist. Wiedervernässung trocken gelegter Moore und die Vernetzung von Biotopen könnten Wege für die Zukunft der Moorfrösche am Oberrhein sein. Dennoch: Der Lebensraum könne zwar aufgewertet werden, aber gerade in der Laichzeit zeige der Klimawandel seine Wirkung. Die Laichgewässer trocknen aus, ehe die Kaulquappe ihre Metamorphose zum Jungfrosch abgeschlossen hat. Dass das Leben in den Biotopen erhalten bleibt, dafür möchten Zoo, Regierungspräsidium und Ehrenamt künftig weiterhin Sorge tragen.